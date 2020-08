La Cerdanya es veu obligada a regular el creixent turisme d'autocaravanes

Els ajuntaments de la Cerdanya han posat fil a l'agulla per regular la creixent presència d'autocaravanes acampant pels racons dels termes municipals. Un dels primers de fer-ho ha estat el de Lles de Cerdanya, que ja ha aprovat via ple municipal una ordenança que eviti les concentracions de vehicles acampats durant dies en entorns naturals com ara Cap del Rec. El Consell Comarcal i la Generalitat ajuden els ajuntaments a tramitar les seves ordenances.

Les vacances postconfinament han comportat un augment en la circulació d'autocaravanes per la comarca pel fet que permeten les famílies mantenir la seva seguretat sanitària i, alhora, moure's pel territori. Això ha derivat en la presència de nombrosos d'aquests vehicles en racons urbans i de l'entorn natural, entre d'altres, de Lles, Guils, Prullans i Bellver de Cerdanya. La llei estableix que fora dels espais especialment preparats, les autocaravanes no poden estacionar més de dos dies en un mateix lloc i no poden desplegar tendals, ni mobiliari al seu voltant, així com ocupar més d'una plaça d'aparcament. Els agents dels Mossos d'Esquadra, però, no poden fer res si el municipi en qüestió no disposa d'una ordenança municipal. Per això els ajuntaments de la comarca s'han disposat a aprovar-ne d'adaptades al seu municipi. No és el cas de Martinet, per exemple, que des de fa uns anys ha habilitat un aparcament específic per a autocaravanes amb serveis bàsics com ara el d'evacuació de líquids.

L'alcalde de Lles, Dani Olivera, ha explicat que «la problemàtica ésrelativament comprensible perquè permet les famílies mantenir un cert aïllament, pèro el que ens passa a Lles és que no tenim la infraestructura preparada per rebre les autocaravanes, les quals ocupen un espai, originen una sèrie de brossa i deixalles i requereixen uns serveis que no els podem oferir; en aquests moments hi ha un excés important d'aquest tipus de vehicles fins al punt que dificulten l'accés a d'altres o creen problemes de circulació en carrers o carreteres». L'ordenança de Lles no podrà ser vigent fins passat l'estiu.

Paral·lelament, el Consell Comarcal està coordinant l'aprovació per part de la resta d'ajuntaments de les seves ordenances a partir d'un text comú.

El conseller i alcalde de Prullans, Albert Maurell, ha emfatitzat que la preocupació dels ajuntaments és «la manera de controlar que les autocaravanes no s'estiguin més de dos dies als llocs per evitar càmpings encoberts».