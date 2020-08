Els ajuntaments de la Cerdanya limitaran via POUM l'augment d'habitatges turístics

Els ajuntaments de la Cerdanya regularan via modificació dels respectius plantejaments urbanístics la proliferació d'habitatges d'us turístic.

L'augment en els últims anys d'aquest tipus d'allotjament turístic fora del control de les autoritats polítiques i tècniques ha originat una preocupació als consistoris, que els han anat autoritzant. El Consell d'Alcaldes de la Cerdanya s'ha reunit amb el diretor general de Muntanya, Albert Alins, i el secretari general d'Urbanisme, Agustí Serra, per tal d'aplicar a la comarca les directrius de la Generalitat en aquest àmbit. Així, la voluntat tant del Govern com dels ajuntaments cerdans és d'una banda, saber quants i quins pisos turístics hi ha al municipi, i establir a través del propi POUM el número màxim que pot tenir així com les característiques que han de tenir aquests habitatges. Segons ha explicat l'alcalde de Prullans i conseller de Promoció Econòmica, Albert Maurell, «els planejaments urbanístics hauran d'estalbir les limitacions per aquests habitatges perquè actualment no n'hi ha; de manera que els pobles que estan dins el planejament plurimunicipal de la Cerdanya ho farien a través d'aquest document, i els que tenim el propi POUM, a través d'aquest tenint en compte les limitacions legals». Maurell ha explicat que, segons els ha transmès el mateix Govern, no existeix una estadística exacte del número d'habitatges d'ús turístic que hi ha a la Cerdanya, per bé que la xifra es deu apropar al miler perquè hi ha pobles que en tenen prop d'un centenar.



Desnaturalització dels pobles

Un dels grans problemes que genera la proliferació d'habitatges d'ús turísic és la desnaturalització dels pobles, els quals acaben sent entorns urbans deshabitats entre setmana i, en canvi, pobles massificats els caps de setmana i les puntes turístiques. Aquesta és una de les grans perverssions que produeix el turisme en les poblacions que no han regulat la convivència entre els veïns i la vida quotidiana i l'arribada de visitants, com ara la ciutat de Girona. En aquest sentit, la voluntat dels ajuntaments de la Cerdanya volen evitar arribar a aquest escenari. Per ara la nova regulació no compta amb un calendari previst.