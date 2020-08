L'Ajuntament de Llívia prohibeix l'ús d'aigua de la xarxa per regar els jardins

L'Ajuntament de Llívia ha prohibit l'ús de l'aigua de la xarxa potable per regar jardins i horts urbans. La mesura afecta bona part dels habitatges de primera i segona residència amb jardins privats i comunitaris just quan registren una de les màximes ocupacions de l'any.

L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha signat i fet públic a través d'un ban municipal l'obligatorietat de tots els veïns de complir amb la mesura i ha recordat que en cas de no fer-ho l'Ajuntament té potestat per aplicar el règim sancionador. L'Ajuntament ha alertat la població que la sequera que viu la Cerdanya en les últimes setmanes, acompanyada d'un període d'altes temperatures al migdia i la tarda, fa perillar la reserva d'aigua del municipi. Segons el mateix consistori, la reserva d'aigua ha quedat «sensiblement afectada i disminuïda», la qual cosa «pot posar en perill el subministrament d'aigua per al consum humà». Aquesta és una mesura que cada estiu es veu obligada a prendre alguns ajuntaments de la Cerdanya, raó per la qual els consistoris estan portant a terme projectes d'ampliació de la capacitat dels dipòsits municipals, com ara Bell-ver o Bolvir. La situació s'agreuja a l'estiu, quan es produeix el període més llarg d'estada d'uns segons residents que poden fins a triplicar els habitants. Així, un municipi com Llívia, amb un padró de 1.400 habitants, pot assolir els 5.000 durant la punta turística de l'agost. A aquesta circumstància se li suma l'actual auge de la construcció, que preveu nous arguments de veïns als pobles de la vall. Llívia s'abasteix del canal d'Angostrina, que comparteix, i el cabal del riu Err, que omple el dipòsit de Gorguja.