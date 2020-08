Urús adquireix l'església de Sant Grau i la restaura per fer-hi un nou equipament

L'Ajuntament d'Urús ha completat el projecte d'adquisició i restauració de l'església de Sant Grau per convertir-la en un nou equipament municipal en el qual es puguin celebrar actes culturals. L'actuació ha inclòs un acord amb el Bisbat d'Urgell per poder fer el canvi de titularitat del temple, que ja és a tots els efectes propietat del municipi.

Arran de l'acord amb el Bisbat d'Urgell, l'Ajuntament d'Urús ha portat a terme un projecte de restauració i rehabilitació dels elements arquitectònics interiors i exteriors de l'església per deixar-la en condicions per esdevenir un dels escenaris de referència de l'agenda d'activitats local. Tant és així que aquest estiu hi ha celebrat un acte d'inauguració de la restauració així com concerts.

L'actuació a l'ermita ha derivat en un canvi integral del seu aspecte, ja que en una primera fase se'n va refer la teulada i aquest any les obres s'han completat amb l'eliminació de la capa de guix exterior per deixar a la vista els murs de pedra. D'aquesta manera, l'església ha experimentat un canvi radical en el seu aspecte que l'acosta a la imatge original d'estil romànic. La intervenció també ha inclòs la instal·lació d'un sistema d'enllumenat als jardins que envolten el temple per il·luminar-lo de nit i fer-lo més visible.

L'Ajuntament ha disposat de subvencions que han completat els prop de 50.000 euros que ha costat el projecte.

L'església de Sant Grau del Puig d'Urús està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local. Es tracta d'un temple d'una sola nau rectangular i sense absis, del qual s'han trobat cites ja al segle XII. Recentment també s'ha recuperat un campanar a la façana.