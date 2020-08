El Parc del Cadí alerta que hi floreix la que qualifica de planta més tòxica d'Europa

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha llançat un avís als excursionistes que aquestes setmanes omplen els camins, prats i cims del seu espai natural per la presècia del que ha qualificat de «la planta més tòxica d'Europa». Es tracta de la tora blava ( Aconitum napellus), una planta grossa blava i de gran bellesa la substància de la qual pot causar la mort a una persona adulta.

Els tècnics del Parc Natural del Cadí-Moixeró, amb territori a les comarques de la Cerdanya, el Beguedà i l'Alt Urgell, han alertat mitjançant un comunicat que aquesta planta ja creix a les zones altes de la serralada: «Tot i la seva bellesa captivadora, cal anar molt alerta perquè es tracta de la planta més tòxixa d'Europa. No hi ha cap animal que se la mengi i per això és tan abundant fins i tot en prats de pastura del bestiar», segons remarquen els gestors del parc. En aquest sentit, els seus biòlegs apunten que és una planta extremament tòxica i que, a més, ho és tota, des de l'arrel fins a les fulles. En dosis molt petites de la seva substància pot resultar mortal, per la qual cosa els responsables del parc han aconsellat que «hem de gaudir del seu encant sempre des de la distància».

La gran toxicitat de la planta ve donada per la presència de les substàncies conitina i pseudoaconitina, les quals provoquen efectes cardiotòxics i neurotòxics. Aquestes substàncies són principalment presents a les fulles i les arrels. En dosis d'una mida a partir de 5 mm ja poden arribar ser mortals. La tora blava es troba des de la Val d'Aran fins al Ripollès i ara també a les cotes altes del Parc del Cadí. El juliol és quan floreix i ofereix un espectacular ventall de flors blaves.