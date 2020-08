La direcció del PDeCAT a la Cerdanya plega i deixa el partit desestructurat

El procés final de creació del partit Junts per Catalunya sense, fins a avui, un acord amb el PDeCAT ha deixat la militància post-convergent de la Cerdanya dividia en dos blocs i el consegüent risc de perdre les majories hegemòniques en quinze dels disset ajuntaments.

La seixantena de militants del PDeCAT de la comarca ja han rebut la carta de la direcció comarcal en què se'ls notifica la dimissió d'una part de la direcció, de manera que a hores d'ara el partit no està estructurat a la Cerdanya com a la resta de comarques del Pirineu. Segons ha explicat el fins ara president comarcal del partit, Marc Fernàndez.

Fernàndez ha argumentat la decisió de dimitir perquè «hem arribat al punt que Junts per Catalunya és un partit i el PDeCAT un altre i que la transició que es va votar no s'ha complert; ja feia bastants mesos que estàvem fora de mandat i les coses havien canviat prou perquè els associats poguessin decidir, però com que de moment no es posen urnes, no ens sentíem prou legitimats per seguir en els càrrecs; a part, hi havia distància amb la direcció nacional».

La formació ha deixat en mans de cada militant la decisió de continuar al PDeCAT o passar a la formació de Junts que lidera el president Carles Puigdemont i ,si bé no hi ha cap recompte oficial, a la comarca Fernàndez veu que la militància es divideix pràcticament al 50% entre les dues formacions: «Per sensacions, crec que la militància es dividirà en meitat i meitat; jo en conec ben bé una quinzena que ja han passat a Junts, com ara jo, com a simple associat». L'alcalde de Puigcerdà i líder del partit a la vila, Albert Piñeira, és a la direcció nacional del PDeCAT.