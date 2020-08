«Falten tres anys per a les locals, ara no podem descartar pactes entre Junts i PDeCAT»

El fins ara cap comarcal de la formació postconvergent analitza la divisió de la militància amb Junts

Marc Fernàndez ha deixat el càrrec i ara la militància cerdana s'aboca a una divisió.



Com han viscut la dimissió de la direcció comarcal?

Bé, hem arribat al punt que Junts per Catalunya i el PDeCAT són dos partits diferents i que, per tant, la transició que es va votar no s'ha complert. A partir d'això, parlant amb les direccions comarcals, el Pirineu vam consensuar plegar perquè ja feia bastants mesos que estàvem fora de mandat i que, a més, les coses havien canviat prou perquè els associats poguessin decidir, però com que per ara no es posen urnes, per dir-ho d'alguna manera, no ens sentíem prou legitimats per seguir als càr-recs. A part, també hi havia la distància que teníem amb la direcció nacional del PDeCAT.

Quants militants són a la Cerdanya?

Exactament no ho sé perquè no tenim accés a les dades, però al voltant de la seixantena, més o menys.

I vostè quina posició pren?

Jo vaig dimitir i vaig sol·licitar la baixa d'associat. És bastant evident que no hi haurà cap tipus d'acord i que ni l'un ni l'altre permet la doble militància, per tant, cadascú ha de triar cap on va.

A la Cerdanya es farà més costat a Puigdemont i Junts?

Jo, que parlo per sensacions perquè és una decisió individual, crec que es repartirà al 50% entre l'un i l'altre.

Això és dividir molt, pot ser un cop dur per al partit a la comarca.

Si, clar ara s'haurà de veure com es gestiona tot això, però si són dos partits diferents, cadascú tindrà la seva feina. Jo he passat a Junts, però com a simple associat i ajudant en el que es pugui i prou. Sé que a la comarca ja s'està organitzant tot i que hi ha bones sensacions, però tot plegat és molt embrionari.

I els càrrecs electes de la Cerdanya cap a on creu que es decantaran?

Bé, l'alcalde de Puigcerdà, l'Albert Piñeira, és del PDeCAT perquè és a la direcció nacional. Pel que fa a la resta, pràcticament tots els alcaldes i caps de llista que es van presentar per Junts per Catalunya eren independents. Dels quinze caps de llista, dotze eren independents i tres militants del PDeCAT, de manera que no està assegurat que es mantinguin al partit. A partir d'aquí, com que ja m'hi he apartat, no sé què faran. He parlat amb tots i estan a l'expectativa de veure com s'acaba de resoldre tot plegat.

Té coneixement de gent que hagi passat a Junts com vostè?

Sí, sí. Aquí la Cerdanya sí, de moment ja ho sé d'una quinzena, per això crec que la militància es dividirà bastant en dues meitats. Crec que durant aquest mes d'agost tothom s'anirà posant al seu lloc.

Com es viu internament aquesta divisió?

Bé, fa una setmana que vam prendre aquesta decisió i es va explicar però tampoc no hem volgut fer gaire soroll, més que res per respecte a uns i altres perquè cadascú és lliure de pensar i decidir cap on ha d'anar i, per tant, volem respecte per a tothom. Penso que, al final, s'haurà de fer tot amb naturalitat. No és un trencament amb sang, sinó dues posicions diferents que finalment no han pogut anar juntes. Tenim bona sintonia amb tothom.

Tampoc no es poden descartar futurs acords municipals.

No, no es pot descartar res. En tres anys pot canviar molt tot.