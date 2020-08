La gestora de l'escola Jordi Pere Cerdà obté el compromís d'ajuda del Govern

La nova associació de pares que gestionarà a partir d'ara l'escola catalana Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, hereva des del 2012 de la Bressola de Càldegues, ha obtingut un compromís inicial de la Generalitat per mantenir una ajuda econòmica que esdevindria clau per a la supervivència del projecte. L'escola viu moments d'incertesa després que l'anterior associació que la gestionava presentés suspensió de pagaments i la directora del centre plantegés seriosament la possibilitat que l'escola ja no obrís el setembre.

Aquesta setmana, els membres de la nova Associació Transfronterera Jordi Pere Cerdà, formada per catorze pares i mares, ha mantingut una reunió telemàtica amb responsables del departament de la Presidència de la Generalitat. Igualment, l'entitat ha contactat amb la Casa de la Generalitat a Perpinyà per aconseguir el suport econòmic que requereix el projecte educatiu de cultura catalana a l'Alta Cerdanya. La representant de l'associació, Gemma Colonques, ha explicat que arran d'aquesta conversa se sent optimista perquè el centre pugui obrir amb normalitat el mes que ve amb la vintena d'alumnes que ja hi ha inscrits. Segons Colonques, la Generalitat s'hauria compromès a proporcionar una ajuda econòmica d'uns 30.000 euros que arribarien ja iniciat el curs, els quals, sumats a l'aportació similar que fan les administracions franceses, els imports de les quotes augmentades i un pla d'ingressos nou, li permet ser optimista i apuntar a la supervivència del projecte. En aquest sentit, un dels puntals de la nova associació serà la recerca de noves vies de finançament que faci dependre menys l'escola de les subvencions.



Nova web, noves activitats

L'Associació Tranfronterera Jordi Pere Cerdà s'ha fet càrrec de l'escola, la qual serà la mateixa però amb una renovació integral de la gestió. Així, ha estrenat la nova web escolatransfronterera.cat i ha previst posar en marxa un pla d'activitats paral·lel al de l'escola, com ara un casal, també amb el català com a llengua vehicular, que se celebrarà els dimecres, coincidint amb el dia de festa escolar a l'Alta Cerdanya.

Colonques ha explicat que «estem intentant tirar endavant ja l'inici del curs amb 15.000 euros que demanem a fundacions i ajuntaments. També volem tancar un acord amb l'educació nacional francesa perquè llavors ens pagarien un parell de salaris, seríem com una concertada i no dependríem de les subvencions».