Urbanisme estableix els criteris per fer més habitatge protegit a la Cerdanya

La Generalitat ha obert un procés de coordinació amb els ajuntaments de la Cerdanya perquè els propers anys hi pugui haver més habitatge de protecció oficial a la comarca. Els alcaldes de la vall han abordat la problemàtica de la dificultat d'accedir a l'habitatge a la comarca amb el director general de Muntanya, Albert Alins, i el secretari general d'Urbanisme, Agustí Serra, i han establert unes premisses inicials per afrontar un projecte que a la llarga ha de permetre als joves cerdans quedar-se a viure a la comarca.

L'alcalde de Prullans i conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Albert Maurell, ha explicat que «el percentatge d'habitatge de protecció oficial aquí és molt inferior que en països veïns, i per això el Govern vol fer incidència en què en les pròximes promocions urbanístiques els ajuntaments puguin disposar de molta més proporció d'aquest tipus d'habitatge». En aquest sentit, Alins i Serra van traslladar als responsables municipals reunits en un consell d'alcaldes a Prullans que haurà de ser a través dels respectius plans generals urbanístics que els consistoris puguin tenir dret a rebre un percentatge superior de sostre construït per tal de posar-lo al mercat local de protecció oficial. El projecte planteja que els constructors no cedeixin el sol, sinó els habitatges ja construïts. En aquesta línia, Maurell argumenta que això de permetre que «en futures urbanitzacions ens donin més habitatge protegit i que es pugui establir algun tipus de negociació amb els propietaris que tenen habitatges en desús».