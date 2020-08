Puigcerdà iniciarà al setembre les obres del carrer Font d'Age i del seu col·lector

L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat per al mes de setembre l'inici d'una de les obres més esperades al nucli agregat d'Age: les de remodelació integral del carrer de la Font, que creua el nucli urbà de nord a sud.

Després d'uns mesos de tràmits previs que han vist retardar el projecte, l'equip de govern ha licitat finalment les obres per tal que es puguin realitzar passat l'estiu. Les màquines entraran al poble d'Age per refer un dels seus vials principals un cop hagi passat la punta turística del mes d'agost, quan, com bona part de la Cerdanya, el poble multiplica practicament per tres el nombre d'habitats. L'actuació, que tindrà un pressupost aprovat d'uns 10.000 euros, permetrà renovar el ferm així com la senyalització de trànsit i, alhora, renovar les xarxes de servei que passen pel subsòl del vial. El paviment del carrer es troba en mal estat a causa de l'envelliment i l'erosió que pateix cada hivern per les gelades i la potassa.

Les obres tenen la coordinació amb el Consell Comarcal perquè, aprofitant l'obertura del carrer, aquest òrgan es farà càrrec de la renovació del col·lector que hi ha a la zona, segons han argumentat fonts de l'Ajuntament de la capital cerdana.

Les obres tenen un termini d'execució d'uns dos mesos, de manera que el consistori treballa amb la previsió que estiguin enllestides al principi de l'hivern, coincidint amb la nova temporada turística de neu.

El projecte de renovació del carrer de la Font d'Age forma part del programa municipal de millora de la qualitat urbana dels nuclis agregats, el qual complementa el que es porta a terme al nucli de la vila.