Bolvir negocia amb l'Estat la construcció de dues rotondes per reduir els accidents

L'Ajuntament de Bolvir no vol més accidents de trànsit al seu terme municipal i ha obert amb l'Estat una via de negociació amb caràcter d'urgència per tal que construeixi els equipaments necessaris al seu tram d' N-260 que el facin més segur.

Entre les principals actuacions que el consistori ha posat sobre la taula de la delegació de carreteres hi ha la construcció de dues rotondes en un espai de pocs centenars de metres per donar accés als veïnats i urbanitzacions del terme. L'equip de govern que encapçala Isidre Chia ha mantingut una reunió amb el responsable de la secció de Carreteres de l'Estat a les comarques de Girona, Pablo Uríos, per plantejar-li tres actuacions: instal·lació de radars a les entrades i sortides del municipi que serveixin per sancionar els vehicles que superen la velocitat de 60 quilòmetres per hora, construcció d'una rotonda a l'entrada de les urbanitzacions de Sallens i la Pleta i estudi de les possibles actuacions sota la urbanització de la Corona, entre les quals també hi podria haver una nova rotonda.

L'equip de govern municipal ha remarcat que «com a conseqüència dels repetits accidents ocasionats a l'N-260 al pas per Bolvir, la junta de govern dona prioritat màxima i decideix actuar amb urgència respecte a les actuacions i els tràmits necessaris per vetllar per la seguretat ciutadana». Es dona el cas que Bolvir ja va instal·lar l'hivern passat dos radars pedagògics que mostren un rostre content o enfadat en funció de la velocitat a què passen els conductors. La mesura va ser eficient perquè fa reduir la velocitat però finalment s'ha evidenciat insuficient, segons la nova actuació de l'Ajuntament.