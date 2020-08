USPAC demana utilitzar les galeries de tir de Talarn per evitar desplaçaments a la Seu d'Urgell

El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra ha demanat tornar a utilitzar les galeries de tir de l'Acadèmia militar de Talarn (Pallars Jussà) per evitar desplaçaments a la Seu d'Urgell (Alt Urgell). Els agents destinats a Vielha i Pont de Suert, per fer pràctiques de tir i anar a la Seu d'Urgell, han de fer dos ports de muntanya amb "el perill que això comporta, sobretot a l'hivern" quan les carreteres estan nevades i glaçades, argumenta el sindicat.

USPAC denuncia "la deixadesa i decadència" que està patint la Regió Policial del Pirineu i ja ha demanat vestits d'hivern per a tots els agents i recursos materials dels quals no disposen. El sindicat també demana un pla hivernal pel Pirineu com es fa a l'estiu a les costes.

El sindicat recorda que la zona del Pirineu és una zona turística, durant totes les èpoques de l'any, on hi ha moltes segones residències, estacions d'esquí i zones d'esbarjo amb esports d'aventura. Per això, des d'USPAC han demanat que els agents que treballen a la Regió Policial Pirineu puguin treballar "amb condicions i seguretat tal com marquen els cànons".

El sindicat policial adverteix que aviat, arribarà l'hivern i els agents que treballen al Pirineu, tot i les inclemències meteorològiques, seguiran anant amb una camisa, pantalons de pinces, sabates i el folre polar.

Segons USPAC, la secció de trànsit de Vielha, fa temps que demana un vehicle radar per als agents, perquè "no hagin d'estar dret dret, sense cotxe i desprotegits". Però, aquest cotxe i material, "segueix sense arribar", lamenta el sindicat.

"Vidres trencats, amb el perill que això comporta" (a la recepció de la comissaria de Vielha), comissaries velles i deteriorades (Pont de Suert), impressores avariades o vehicles amb infinitat de quilòmetres", són altres de les denúncies que ha fet el sindicat.