La Seu d'Urgell suspèn la Festa Major i el mercat setmanal durant quinze dies davant el risc de rebrot

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit aquest dijous, de forma consensuada amb els grups de l'oposició, suspendre tant la Festa Major, que s'havia de celebrar del 28 al 31 d'agost, com els actes previs i altres activitats programades pels pròxims quinze dies. Aquesta mesura també afecta al mercat setmanal i té com a objectiu frenar la "delicada" situació sanitària que es viu a la capital alturgellenca.

De fet, hi ha tres persones ingressades al Sant Hospital -totes estables a planta-, 32 casos positius que es troben confinats a domicili i uns 430 contactes estrets d'ells que també estan aïllats. Els principals brots es situen en un bar i en un local d'oci nocturn de la ciutat on hi ha la sospita que es capten clients de prostitució.