L'èxit de les visites empeny la Cerdanya a planejar una nova ruta de les esglésies

L'èxit de les visites a l'interior de les esglésies més singulars de la Cerdanya, en un programa estrenat l'any passat sota el nom de «Les claus de les esglésies de la Cerdanya», ha empès el Patronat Comarcal de Turisme ha plantejar-se la creació d'una tercera ruta per a l'edició de l'any que ve. Els tècnics el Patronat han apuntat que aquest mes d'agost el programa es tancarà amb unes 200 visites guiades, una xifra que iguala les de tota la temporada anterior.

Les dotze visites programades en aquesta temporada, el gruix de les quals s'ha fet els mesos d'estiu, han aplegat unes 170 persones. El pic de demanda s'està registrant durant aquestes setmanes d'agost, en els quals sovint s'ha arribat a omplir la vintena de places disponibles.

La cap de l'oficina del Patronat de Turisme de Cerdanya, Maria Faura, ha explicat que la demanda continuarà a l'alça al setembre, moment en què les visites s'oferiran els dissabtes i els diumenges i per a les quals ja s'han registrat les primeres inscripcions. En aquest sentit, Faura ha recordat que els guiatges per l'interior dels temples i l'explicació del seu vincle històric amb la comarca van començar a l'agost de l'any passat, responent a les nombroses peticions dels turistes. El model s'emmiralla en un programa similar que es realitza fa a l'Alta Cerdanya. Pel que fa als dos recorreguts que ofereix actualment el Patronat, la tècnica de Turisme ha destacat la portalada de Santa Maria d'All, al terme municipal d'Isòvol, que és el punt d'inici de la ruta de la solana. D'aquest itinerari també en destaca l'interior de Sant Climent de Talltorta, a Bolvir, que alguns anomenen la Capella Sixtina de la Cerdanya per les pintures barroques que s'hi han restaurat. Pel que fa a la ruta de l'obaga, Faura ha argumentat que Santa Maria de Talló, a Bellver de Cerdanya, és singular per les seves dimensions i perquè es troba en una cruïlla de camins històrics i a més recomana veure Sant Julià de Pedra.

El programa actual de «Les claus de les esglésies de Cerda-nya» planteja dos itineraris pels dos costats de la vall, en els quals es visiten quatre esglésies amb la guia d'una tècnica especialitzada en el patrimoni històric de la Cerdanya i l'Alt Urgell. El recorregut de la Solana passa pels temples de Santa Maria d'All, Santa Maria de Quadres, Santa Cecília de Bolvir i Sant Climent de Talltorta, i el de l'Obaga, per les esglésies de Santa Maria de Talló, Sant Julià de Pedra, Sant Joan Baptista de Riu de Cerdanya i Sant Pere d'Alp. Els desplaçaments es fan en vehicles particulars i, aquest any, en les visites se segueixen les mesures de seguretat sanitària.