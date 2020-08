L'Ajuntament de la Seu es veu obligat a suspendre fins i tot la festa major reduïda

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ho ha intentat fins a l'últim moment però no ha pogut ser i finalment s'ha vist obligat a suspendre la festa major. Després de l'increment del risc de contagi a la comarca i la mateixa Seu, amb tres persones ingressades per covid-19 i 35 detectats com a positius i 434 persones confinades a casa, el consistori va anunciar ahir que feia marxa enrere en la seva decisió de fer una festa major «atípica» i n'anul·la tots els actes.

La decisió de l'Ajuntament es fa extensible al mercat setmanal que celebra la capital alt-urgellenca els dimarts i dissabtes, de manera que la ciutat fa dues passes enrere en el procés de desescalada cap a l'anomenada «represa». Sobre aquesta situació i les xifres de la pandèmia a la ciutat, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha argumentat que «són xifres importants, que ens obliguen a estar alerta, ja que malgrat haver estat molt bé durant l'estiu, aquesta activitat social ens ha comportat aquests 35 casos que, pels 12.000 habitants que té la Seu, ens fan sortir a les estadístiques». Fàbrega ha reiterat que «hem d'estar molt alerta perquè ho hem de frenar com abans millor».

Es dona la circumstància que l'Ajuntament havia intentat fins a última hora engegar una festa major amb un programa que constava de 33 actes, gairebé el 60% menys que en l'any anterior, organitzats seguint les recomanacions sanitàries, de manera que, a excepció de dos concerts de música clàssica, totes les activitats es feien en espais exteriors. En aquest sentit, Fàbrega va agrair públicament la feina de les àrees de Cultura, Esports i Festes, i especialment al tinent d'alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia.