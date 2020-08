Puigcerdà prepara amb els botiguers un nou pla d'impuls del comerç local

L'Ajuntament de Puigcerdà i els botiguers de la vila han obert una línia de treball per tal de concretar en un futur proper un pla que permeti reimpulsar el comerç local, el qual s'ha vist afectat per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Amb aquest objectiu, l'alcalde, Albert Piñeira, i la regidora de Comerç i Promoció Econòmica i membre de l'associació de comerciants, Mart Rufiandis, van rebre fa unes setmanes a l'ajuntament el president de PIME Comerç de Girona, Josep Maria Vergés.

Entre els projectes que hi ha sobre la taula hi ha el debat sobre l'anomenat comerç sedentari, que empeny cada vegada més els consumidors a comprar a través de les plataformes d'Internet, i el dels mercats setmanals.

Puigcerdà celebra cada diumenge un mercat ambulant que té molt èxit entre els visitants i els veïns de l'Alta Cerdanya. Fa uns anys també va intentar engegar un mercat de productes de proximitat els dimecres a la plaça Cabrinetty, però no va acabar de consolidar-se. Marta Rufiandis ha explicat que «des de l'àrea de Promoció Econòmica estem intentant buscar quina ha de ser la millor manera per ajudar el comerç de Puigcerdà, i ara més que mai». La regidora, que ha apuntat que el consistori està estudiant algunes opcions, ha argumentat que «estem treballant sobre alguna plataforma que podria ajudar a la venda en línia... s'estan fent coses, què en sortirà? encara no ho sabem, estem plantejant diverses opcions i hem de veure quina és la millor, la més efectiva i la menys complicada». L'Ajuntament preveu que en els pròxims mesos, després de l'estiu, podrà avançar en aquest nou projecte.