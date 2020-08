Puigcerdà es queda sense l'edició 2020 de la Catalunya Bike Race

L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat que els organitzadors de la Catalunya Bike Race, que s'havia de disputar a la capital cerdana l'octubre, finalment han decidit supendre-la i celebrar ja l'any 2021 la quarta edició. Aquesta competició, que es va estrenar a Bellver l'any 2017 amb un gran èxit de participació i visitants, s'ha convertit en una de les cites esportives de referència a la comarca, no tan sols pels corredors que atrau sinó també pels tècnics i acompanyants que també porten a la vall, i els esportistes que, una vegada celebrada, continua aportant per completar els recorreguts.

Des de l'Ajuntament de Puigcerdà han apuntat que la decisió respon a la incertesa provocada per l'actual situació de la pandèmia de la covid-19, la qual no permet fer grans previsions sobre l'organització d'esdeveniments a la tardor. En aquest sentit, el consistori ha recordat que «l'organització ja va decidir retardar l'obertura d'inscripcions fins a poder garantir la seguretat de tots els participants, però la situació actual no els permet poder-ho fer amb totes les garanties». Un dels èxits de la prova, que aplega al voltant d'un miler de ciclistes, recau en el fet que les etapes que la formen fan passar els corredors per entorns naturals des de la plana fins a les altituds de la Molina i per itineraris que dissenya l'esportista cerdà Jose Antonio Hermida. La prova l'organitza l'empresa d'esdeveniments Octagon, la Federació Catalana de Ciclisme, l'homòloga espanyola, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Puigcerdà.