Un hotel proposa als clients paquets de serveis perquè s'hi quedin a viure

El Cerdanya Ecoresort de Prullans, que engloba l'històric Hotel Muntanya, ha creat un nou producte turístic que planteja als clients fer una passa endavant respecte de l'estada turística cap a la residència. Els responsables de l'Ecoressort plantegen als seus clients instal·lar-se a viure a la Cerdanya com una manera d'aprofitar l'adaptació a la nova situació de pandèmia per fer un replantejament de vida.

El nou producte es diu Vital Cerdanya i ofereix als clients apartaments amb serveis immobiliaris inclosos així com un espai de coworking per poder treballar en línia. Segons han argumentat els responsables del Cerdanya Ecoresort, «la perspectiva d'uns mesos amb possibles rebrots i el fantasma latent d'un nou confinament fan que l'ideari de viure a la natura sigui anhelat per una gran quantitat de gent que viu en l'àmbit urbà; el teletreball, sens dubte, està ajudant a obrir la possibilitat de viure fora de la ciutat».

L'empresa turística de Prullans va veure en la nova situació una gran oportunitat i el mes de juliol va estrenar un espai de coworking que ha estat des de llavors en plena ocupació, segons han apuntat els seus impulsors. En aquest sentit, Vital Cerdanya redobla l'aposta per oferir un espai de feina als clients així com directament un habitatge «que permet fer llargues estades per tal d'aprendre a mantenir un estil de vida saludable, autèntic i més respectuós amb el medi ambient».

El nou producte també posa a l'abast dels clients el conjunt de serveis de salut i estil de vida del Cerdanya Ecoresort, tal com han apuntat els seus creadors: «Vital Cerdanya és una manera de viure a la natura que permet compaginar la vida amb la feina i l'oci o tenir una jubilació activa. Tenir el teu propi hort o fer de voluntari en una finca de permacultura, estar acompanyat per un assessorament de vital coaching per aprendre nous hàbits de vida saludables, amb xerrades i tallers, activitats que t'apropen a la natura com ara excursions guiades i banys de bosc, tenir accés a productes locals i ecològics o utilitzar els serveis del centre de benestar».



Lloguer, neteja i pàrquing

El nou producte ideat a Prullans proposa als nous residents cerdans preus de lloguer d'apartaments entre 1.395 i 1.995 euros en paquets anuals o d'entre 1.495 i 2.190 euros mensuals per temporades de mig any.

El lloguer inclou serveis complementaris com servei de neteja, setmanal, canvi de llençols i tovalloles, plaça de pàrquing, calefacció, electricitat, piscina climatitzada, circuit termal, gimnàs, tallers i visites guiades o assessorament en salut integrativa, entre d'altres.