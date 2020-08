La Diputació de Girona porta a la Cerdanya un 'escape room' sobre salut

El Dipsalut de Girona, organisme de Salut Pública de la Diputació, ha portat a la Cerdanya l'organització d'un joc tipus escape room, però a l'aire lliure, per difondre els valors dels hàbits saludables i la bona nutrició. L'activitat, que porta per nom «Dipsalut Escape Experience», s'ha estrenat a la vall a Alp.

El joc, creat i dissenyat per l'empresa gironina Customazed, té com a gran objectiu fomentar la coresponsabilitat de la ciutadania en la salut individual i col·lectiva. Ho fa a partir d'un joc en què poden participar amics o famílies senceres tot descobrint, alhora, els racons més emblemàtics de cada població. Així, mentre van resolent proves i enigmes, els participants van rebent nocions sobre la salut pública, les accions que fa l'administració i les fórmules per assolir una implicació individual en la salut col·lectiva.

La creació del joc s'ha fet en col·laboració entre els responsables de l'empresa i els tècnics del mateix Dipsalut. El Dipsalut Escape Experience ja s'ha portat a poblacions d'altres comarques de la demarcació en espera que altres ajuntaments de la Cerdanya el contractin a través de l'organisme de salut.

A Alp el joc s'hi ha desenvolupat aquesta setmana amb la participació de dos grups de joves. La responsable de l'activitat i membre de Customazed Noemi X, ha explicat que els participants han recorregut punts emblemàtics del poble com ara el nucli antic, el Palau de Congressos, el des-fibril·lador, l'antiga seu del centre d'atenció primària i el parc central, i han resolt enigmes relacionats amb els hàbits de salut i alimentació: «Es tracta de resoldre una sèrie de pistes que et van conduint a una resolució final i, alhora, anar aprenent mentre resols els misteris i proves, com ara fer passar una càmera endoscòpica per una canonada per saber si té legionel·la i altres».

El joc a Alp també ha portat els participants a passar per un restaurant del centre on han hagut de resoldre preguntes sobre seguretat alimentària. El joc està pensat sobretot per a un públic familiar i per ser plantejat a les escoles, per la qual cosa es programarà a centres escolars de la demarcació quan comenci el curs. El projecte educatiu es porta a terme en col·laboració amb els ajuntaments de la demarcació com a activitat complementària als programes de salut ambiental, l'acció social i promoció de la salut.