«Aquest estiu ens trobem molta gent amb pocs hàbits d'anar a la muntanya»

La fal·lera de moltes persones per traslladar enguany a rieres i gorgs les activitats que a l'estiu habitualment duien a terme a la platja ha arribat també al llac de Malniu, a 2.250 metres d'altitud. Aquest espai de la Cerdanya, que forma part de la zona natural Tossa Plana de Lles-Puigpedrós, presenta aquests dies una munió de gent repartida amb les seves tovalloles i neveres per tot l'entorn del llac, com si d'una cala es tractés. I hi ha qui també ho aprofita per fer-s'hi una remullada, tot i que el bany hi està prohibit.

«Està sent un estiu molt estrany», explica Jordi Torras, responsable del refugi de Malniu, des d'on surt un camí d'uns tres quilòmetres i de no gaire dificultat que permet arribar al llac. Si bé cada any per aquestes dates hi ha força afluència de gent a la zona, Torras fa notar que enguany «hi ha molta gent amb pocs hàbits d'anar a la muntanya». Durant el recorregut –ja sigui cap a mig matí o ja entrada la tarda– és fàcil trobar-se persones amb xancletes, banyador, la tovallola penjada a l'esquena i, alguns, també, amb l'altaveu sense cables fent sonar la música a tot drap.

El refugi disposa d'un aparcament d'unes 80 places, tot i que la xifra pot variar depenent de si hi estacionen més o menys autocaravanes i furgonetes. Cal pagar tres euros, o deixar el cotxe carretera avall, a uns dos quilòmetres de distància. «Tenim la capacitat que tenim i quan s'omple ja no pot pujar ningú més. Sempre queda gent fora i no sé dir quanta; però, sí que és cert que aquest estiu hi ha hagut dies que l'hem tingut ple ja força d'hora al matí», observa Torras.

Respecte al comportament incívic d'alguns visitants a la zona del llac i l'entorn, el responsable del refugi explica que ells només poden exercir una funció informativa. També lamenta la resposta «enfadada» d'algunes persones –i no poques, remarca– a qui s'ha demanat que es posessin la mascareta perquè no la portaven o que mantinguessin les distàncies dins les instal·lacions del refugi.

«Hem dit que no a moltes trucades»

Per a aquells que volen passar la nit a la zona de Malniu, hi ha el refugi i també una zona d'acampada a escassos metres. La demanda per fer servir una de les dues opcions ha crescut, afirma Torra. «Durant l'agost hem tingut una bona ocupació del càmping i tant per al refugi com per al menjador hem hagut de dir que no a moltes trucades», diu, i afegeix que les mesures de seguretat exigides per la Generalitat han reduït considerablement la capacitat de l'establiment, que ha passat de poder oferir 54 places a cobert a unes 20-25, depenent de si hi ha grups i del nombre de persones que en formen part. Els protocols d'higiene també han canviat. «Podem atendre menys gent, però tenim molta més feina per la desinfecció i preparació de les instal·lacions», conclou Torra.