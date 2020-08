«Estem entrant en una situació que s'assimila a la de març»

L'Hospital de Cerdanya i la comarca van tancar els mesos de juny i juliol amb zero casos, però aquest mes d'agost la situació s'ha capgirat i ha posat els responsables de la sanitat a la comarca en situació de màxima alerta altra vegada. Fins i tot els primers dies d'agost es vivia una situació tranquil·la, però hi ha hagut un canvi en els darrers dies, i fins a 24 casos positius les darreres setmanes d'agost (i d'aquests, 8 hospitalitzats i un trasllat a UCI de Barcelona). La taxa de positius sobre les proves fetes (410) és del 6%, i des de fa una setmana Salut ha incrementat el risc. Des de l'inici de la pandèmia, l'hospital ha registrat 76 positius, dels quals 47 han requerit hospitalització al mateix centre. Josep Roig és el Director mèdic de l'Hospital de Cerdanya.

Els indicadors de covid a la comarca creixen. És per preocupar-se en aquests moments?

Hem tingut una situació de molta tranquil·litat. Fa una setmana que hem detectat un nombre de positius creixent a la primària, però amb molt poca repercussió hospitalària, i només un trasllat. Aquesta setmana s'ha començat a disparar a nivell hospitalari. Una alta incidència a primària té una repercussió en l'hospitalització uns dies després. Aquesta setmana hem passat de 3 a 8 pacients aïllats, dos que són positius i la resta pendents de proves. La previsió ja és que s'incrementin 2 o 3 habitacions més el cap de setmana. Amb força probabilitat arribarem a la mateixa situació en què estàvem el mes de març pel que fa a afectació de l'estructura de l'hospital destinada a covid, a principi de la setmana que ve. Se'ns estan disparant els ingressos.

Aquesta situació posa en risc la capacitat de l'hospital per donar resposta?

Naturalment. Amb molta probabilitat ens condicionarà l'activitat de la propera setmana. Una cosa és la capacitat de l'hospital per atendre els ingressos, que això ara per ara no es posa en risc, i una altra l'estructura. Parlem d'incrementar les zones d'aïllament, limitar de forma estricta la presència de familiars als pacients, i posem en risc tota l'activitat programada. No vull dir que l'aturem, però ens obliga a tenir un comitè de crisi diari per analitzar les dades i prendre decisions.

La situació pot canviar si a partir de setembre també canvia la superpoblació de l'estiu a la comarca?

En el cas nostre s'ajunta el fet que hi hagi més gent a la zona, que indubtablement incrementa el risc, i per una altra banda, que és el que a nosaltres ens preocupa, la tendència a l'abandonament de les mesures bàsiques de precaució. La suma de les dues coses és el que ens porta a una situació que ara podríem dir que és de preocupació. Estem entrant en una situació que s'assimila a la del mes de març. Tenim a favor que hi ha molta població que és conscient de les mesures, però no tothom les respecta. Això, sumat al fet que les limitacions són menors, perquè també s'ha de vetllar per altres aspectes, ens preocupa.

El preocupa el que passa a les nits a la Cerdanya, les concentracions, la festa?

S'ho pot imaginar. Tots els que ens dediquem a la sanitat, que estem treballant amb la pandèmia i que portem un any molt difícil (amb conseqüències per a la feina i per a la nostra seguretat), evidentment veure la manca de control efectiu i que la col·laboració en alguns moments no és l'adequada ens desperta una situació de tristesa. Veus que hi ha una manca de comprensió i manca de solidaritat. Aquí és on es demostra la voluntat d'una societat de voler superar una situació. Entenc que hi ha col·lectius que tenen menys risc, però n'hi ha d'altres que són més vulnerables.

L'Hospital de Cerdanya necessita ajuda exterior per afrontar els propers mesos?

L'Hospital de Cerdanya necessita ajuda en el sentit de poder derivar a un altre hospital pacients que necessitin atenció d'UCI, per a la resta no.