ERC de Puigcerdà reclama «transparència» en les dades de covid-19 i l'ajuntament diu que recullen les que publica Salut

El grup d'ERC de l'Ajuntament de Puigcerdà ha demanat "transparència" en la comunicació de les dades d'afectats de covid-19 al municipi. "Per tots és conegut que hi ha més casos positius dels que s'anuncien", ha expressat la formació republicana en un comunicat. Per la seva banda, en una altra nota, el consistori ha volgut deixar clar que ells recullen les xifres que donen els organismes oficials de salut, en els quals hi "confien". Des d'Esquerra també asseguren que s'envia a treballadors de l'administració local a fer-se la prova a centres que depenen del sistema sanitari francès. Mentre, des de l'ajuntament afirmen que només s'ha fet de forma "complementària" i que no s'ha detectat cap positiu fora de l'Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya.

Des d'ERC de Puigcerdà creuen que s'ha dirigit a diversos col·lectius del consistori de la capital cerdana a fer-se la prova en aquests centres amb l'objectiu d'evitar que aquestes dades figurin al registre català i espanyol. Des de l'Ajuntament de Puigcerdà, però, han explicat que només s'ha valorat aquesta opció en els casos en què, per protocol, l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Cerdanya considerava que no era necessari fer el test. A més, han assegurat que en cas d'haver-se detectat algun positiu, aquest s'hauria comunicat a l'ABS.

ERC de Puigcerdà sosté que l'alcalde de la capital cerdana, Albert Piñeira, "juga amb la salut", pel fet que, segons asseguren, els estiuejants que es contagien de covid-19 a la zona acaben comptabilitzant-se a la regió sanitària de la qual provenen. "Això afavoreix un turisme que passeja tranquil·lament pels nostres carrers i gaudeix de la nostra àmplia oferta gastronòmica, lúdica i turística", expliquen els republicans en el comunicat, en el qual afegeixen que aquesta "falsa sensació de seguretat" provoca un relaxament de la població.

Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Puigcerdà han volgut deixar clar que en cap moment s'ha convidat a la ciutadania a "abaixar la guàrdia". A més, a través d'una nota han explicat que les dades que comunica el consistori són les mateixes que fa públiques el Consell Comarcal –on ERC encapçala l'equip de govern- i provenen de l'Hospital de Cerdanya i de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, organisme del Departament de Salut. Per aquest motiu, l'ha instat a dirigir els seus possibles "dubtes" a aquesta conselleria del Govern.

En el comunicat dels republicans i en el de l'Ajuntament de Puigcerdà, totes dues parts s'acusen mútuament de "frivolitat". Mentre, des d'ERC creuen que tot plegat respon a la voluntat de l'alcalde de "prioritzar la seva popularitat" davant la salut de la població. Finalment, en el cas de la nota del consistori, conclouen que les afirmacions del grup municipal, a l'oposició, són "oportunistes" i estan basades en rumors.