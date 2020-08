L'hospital cerdà reprèn l'acord amb la UdL per rebre alumnes en pràctiques

L'Hospital de Cerdanya treballa per ampliar el seu dossier de col·laboracions amb les facultats de Medicina d'un costat i l'altre de la frontera per ser destí d'estudiants en pràctiques. El centre hospitalari ha iniciat converses amb la Universitat de Lleida per tal que els seus alumnes tornin a tenir en la Cerdanya una nova referència a l'hora de concloure la formació.

Amb aquest objectiu, la degana i el vicedegà de la Universitat de Lleida (UdL), Anna Casanovas i José Manuel Porcel, han fet una visita a les instal·lacions de l'hospital transfronterer en companyia de responsables del departament de Salut de la Regió Sanitària de les comarques de Lleida. Segons han explicat des del mateix hospital, durant la trobada els responsables mèdics i acadèmics han estudiat fórmules per poder reincorporar els alumnes d'últim any als torns de pràctiques del centre cerdà. Casanovas és professora d'Anatomia Humana i embriòloga, doctora en medicina i cirurgia i membre del grup de recerca de Patologia Neuromuscular Experimental de la mateixa Universitat de Lleida.

Precisament, la Universitat de Lleida va ser de les primeres que van enviar alumnes en pràctiques a l'Hospital de Cerdanya, estrenat l'any 2014. Van ser dos alumnes de sisè de Medicina de la UdL conjuntament amb un del Lycée Mas Blanc de la Guingueta d'Ix. L'hospital també té acords de col·laboració per rebre alumnes en pràctiques de la Universitat de Girona i la Unitat de Formació i Recerca de Medicina de la Universitat de Montpeller, així com de centres de formació d'infermeria de Lanamesa, Rodés, Tolosa i Tarbes, a l'Occitània.