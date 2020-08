Una empresa introdueix a la Cerdanya el cultiu de cànem per a ús industrial

Una empresa especialitzada en el sector agrícola ha introduït a la Cerdanya el cultiu del cànem per a usos industrials. Atreta per les característiques climàtiques i orogràfiques de la vall, l'empresa CBD Med ha plantat a Bellver de Cerdanya un prat experimental de cànem que disposa de tots els permisos i controls de l'Ajuntament i la Generalitat.

La planta de cànem cultivada a Bellver és de la varietat certificada Carmagnola, que no conté propietats psicotròpiques i que té un ús industrial. CBD Med és una companyia formada, segons expliquen els propietaris al seu portal web, «per un grup d'investigadors, amants de la planta del cànem industrial amb la intenció de canviar el rumb de la humanitat amb la força d'aquesta poderosa planta. Apostem pel respecte al medi ambient i divulguem els nostres valors amb el nostre treball diari».

Segons emfatitzen els responsables de l'empresa «considerem el cànem industrial una alternativa al petroli i una solució de futur». Per treballar en aquest objectiu, la companyia especialitzada disposa de diverses finques agrícoles on adapta cada varietat genètica a les condicions climàtiques i edafològiques per optimitzar-ne el rendiment en cada territori. La peculiaritat de la plantació de cànem i la seva semblança amb la que s'usa amb finalitats mèdiques ha sorprès aquest estiu molts excursionistes que circulen a tocar del prat. En aquest sentit, amb l'objectiu de preservar les plantes, l'empresa ha instal·lat a peu de plantació un treballador que en vigila la integritat i controla que no hi entri ningú.



Ja se'n plantava el segle XVIII

La diversificació dels cultius és un dels grans reptes del sector agrícola, ja que permetria als propietaris de terres i agricultors obtenir noves vies de negoci. En aquest sentit, des de diverses entitats ramaderes es considera el cànem per a ús industrial, així com d'altres com ara l'espelta, la poma, la mangrana roja, el llúpol o el safrà, una planta idònia per assolir aquesta diversificació. En aquest sentit, l'estudi «Sòls de la Cerda-nya», de Rosa Maria Poch i Jaume Boixadera per a la Universitat de Lleida i el departament d'Agricultura, apunta que a la zona de Bell-ver ja s'hi conreava cànem, de manera particular, el segle XVIII.