Llívia inicia la primera excavació en conjunt a tot el recinte del fòrum

Llívia ha reprès aquest mes d'agost el programa d'excavacions al conjunt de restes romanes del nucli antic, el qual es troba principalment al voltant de l'església. Segons ha informat l'Ajuntament, les tasques arqueològiques, que es van iniciar el dia disset, suposen la vuitena campanya d'excavació del fòrum de Iulia Libica. La campanya ha començat amb tres mesos de retard com a conseqüència de l'efecte de la pandèmia del coronavirus, de manera que és el primer any que s'excava el mes d'agost.

La nova campanya d'excavacions se centrarà en la zona del mur oriental del temple, una part que resulta d'especial interès d'aquest jaciment per les restes que hi van apareixent. Des del consistori han apuntat que «per això, l'any passat es va haver d'excavar la necròpolis medieval del segle XI, al redós de l'absis de l'església, que ha permès construir l'actual vial, i que substitueix el que passava pel mig del fòrum, ja que se situava just damunt del temple i tallava el jaciment pel mig». Aquesta actuació permetrà, doncs, iniciar l'excavació en extensió de tot el jaciment, i poder-lo veure per primer cop en conjunt, tal com han remarcat des de l'Ajuntament. Igualment, els responsables del programa d'actuacions projecten millorar l'entorn del fòrum de Iulia Libica, amb el sanejament de l'espai d'herba, runa, i la inclusió de grava de colors per diferenciar els diferents espais habitacionals i així facilitar-ne la comprensió per part dels visitants.

La campanya de treball al fòrum de Llívia té el suport científic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), així com el suport tècnic de l'empresa Arqueòlegs.cat, i la col·laboració dels estudiants del grau d'Arqueologia de la UAB i del Museu Municipal de Llívia. El projecte disposa del finançament de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Llívia i la Generalitat de Catalunya, dins del projecte Quadriennal: Iulia Libica: el fòrum i el territori de la ciutat (2018-2021).

Les excavacions arqueològiques al jaciment de Iulia Libica van començar l'any 2013. L'Ajuntament de Llívia ha recordat que totes les evolucions de les feines es poden consultar al blog uab.cat/iulialibica/. Des del consistori han emfatitzat que el fòrum romà de Llívia és únic al Pirineu, ja que els altres quatre que hi ha a Catalunya són a la costa. En aquest sentit, la seva investigació és de gran importància per als historiadors per tal de saber el rol del territori ceretà i pirinenc per a l'imperi romà.