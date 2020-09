El casal d'infants de la Seu d'Urgell fa un bon balanç de l'estiu amb un total de 119 nens

Un total de 119 nens i nenes han gaudit del casal municipal d'infants de la Seu d'Urgell aquest estiu. Tot i que la situació sanitària de la covid-19 ha marcat el plantejament del casal, ni la mascareta, ni el rentat de mans ni la distància entre els joves han condicionat el bon resultat final. L'organització s'ha dut a terme en grups de convivència reduïts i sense contacte entre ells.

La regidora d'Infància de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs, va destacar la importància de la planificació prèvia i va remarcar que «la responsabilitat de coordinació i dels monitors era gran i, a la vegada, motivadora perquè es donava l'oportunitat de relacionar-se, divertir-se i esplaiar-se a uns nens que havien estat quatre mesos tancats a casa». La regidora va fer un balanç positiu del desenvolupament i va afirmar que «han estat nou setmanes on la dedicació dels monitors ha estat exemplar. L'agraïment és infinit per la feina feta, el valor i la responsabilitat que han demostrat dia a dia».

Des de la direcció del casal es va decidir potenciar les activitats a la natura i l'aire lliure tot aprofitant l'entorn de la ciutat. Per tal de reforçar les mesures sanitàries, el casal va comptar amb la participació setmanal d'un personatge de ficció, la superheroïna SuperantiCOVID19, que va anar recordant la importància de seguir les mesures. Des de la regidoria s'ha volgut engegar una iniciativa conjunta amb altres casals de la comarca on els infants han elaborat una pancarta en què s'hi pot llegir: «Que la mascareta no ens tapi el somriure».