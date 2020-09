Els hotels de la Cerdanya s'acosten a la plena ocupació en un agost de proximitat

La Cerdanya ha tancat el mes d'agost amb una ocupació turística que s'ha acostat al cent per cent. L'últim mes d'estiu ha estat especialment fructífer per al sector hoteler de la comarca, que ha vist com el turisme familiar de proximitat s'ha dirigit a un territori ideal pels seus espais naturals en aquest estiu marcat per la pandèmia.

Carme Mas, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Puigcerdà ha explicat a Regió7 que «no esperàvem les xifres d'aquest agost, han estat altíssimes i molts establiments han tingut una ocupació completa». La natura, els espais oberts, la gastronomia i la necessitat de sortir de la gran ciutat han estat alguns dels motius principals del turisme familiar que ha triat la Cerdanya aquest agost. «La gent ha buscat anar a la muntanya per estar a l'aire lliure, més separats. Aquí es poden fer excursions, gaudir de la natura i tot amb seguretat i uns bons serveis», diu Mas.

Diferents propietaris d'establiments hotelers de la Cerdanya amb els quals ha parlat aquest diari han corroborat que tot i treballar amb una certa incertesa, el mes d'agost ha estat molt bo. En canvi, els mesos de juny i juliol van ser més fluixos que de costum. Montse Dolcet, directora de l'Hotel del Prado de Puigcerdà, afirma que «el mes de juliol va estar una mica per sota de les expectatives, vam tenir una ocupació més baixa, però a l'agost ha anat molt bé, ja que hem estat en una ocupació del 90%». En la mateixa línia opina Neus Ribas, de l'hotel Villa Paulita de la capital cerdana. «El balanç que fem d'aquest estiu és bastant bo, estem satisfets. Hem tingut força gent, depenent de les setmanes podríem dir que s'ha omplert un 90% durant l'agost», afirma Ribas.

Gemma Planes, directora de l'Hotel Jaume d'Alp, apunta que tot i tenir una ocupació alta, la incertesa de la pandèmia ha fet que les cancel·lacions i reserves a última hora els fessin treballar sense tanta previsió. «El juny i el juliol han estat fluixets, però a l'agost al final hem treballat molt. Sí que és veritat que ha estat ple d'incertesa, ja que molts clients reservaven a última hora i altres cancel·laven també a l'últim moment». Javier Colocho, director del Mas Sant Marc de Puigcerdà, explica que «a l'agost s'ha treballat força bé, amb una bona ocupació. La gent ja s'escapava amb consciència de la ciutat, sobretot de Barcelona, però sí que és cert que entraven reserves amb menys període de temps, sense tanta previsió de fer vacances com en altres anys», opina. Tots els hotelers coincideixen a apuntar que la majoria de clients que han visitat la Cerdanya aquest agost han estat famílies de diferents punts de Catalunya. «La gent que venia era de turisme de proximitat, sobretot famílies catalanes. De francesos no n'han vingut gaires, alguns, però no és el gruix, d'estrangers n'han vingut molt pocs», confirma Montse Dolcet .

Tot i gaudir d'un molt bon mes d'agost en plena pandèmia, les notícies de cara al setembre no són tan bones. L'augment de casos de covid-19 a la Cerdanya i a la resta del país, més la prohibició de reunir-se més de 10 persones, han fet tirar enrere les reserves. «De cara al setembre la gent s'ha espantat i hi ha hagut cancel·lacions. La situació és preocupant i hi ha molta incertesa», diu la regidora Carme Mas.