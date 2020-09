El tram cerdà del Camí Ramader de Marina s'estrenarà aquest octubre

El projecte turístic i cultural del Camí Ramader de Marina prepara una prova pilot per acostar la ruta a la gent del territori i descobrir possibles punts febles abans del seu llançament definitiu en format digital el proper mes d'octubre. La caminada, que trans-corre pels antics camins que havien utilitzat els pastors que conduïen els ramats de la muntanya a les pastures més baixes, servirà de banc de proves i tindrà lloc del 24 al 29 de setembre. La ruta circularà entre les Bulloses i Santa Eulàlia de Puig-oriol en sis etapes que transitaran per les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i el Lluçanès. El Camí Ramader de Marina, que va de la Cerdanya al Penedès, és un projecte impulsat pels ajuntaments de Llívia, Lluçà i Santa Margarida i els Monjos. La població cerdana té una llarga trajectòria en el culte a l'antiga transhumància i anualment celebra una festa per pujar els ramats a les pastures altes de les Bulloses, que són propietat de l'Ajuntament de Llívia tot i ser territori francès.

Xavi Avendaño, coordinador del projecte Camí Ramader de Marina, ha explicat a Regió7 que «abans de fer el llançament públic de la ruta volem donar a conèixer el camí entre la gent del territori, en el cas del tram que comença a les Bulloses, volem convidar la gent de la Cerdanya i també la de les altres comarques a descobrir la caminada». Als participants a l'antiga ruta de transhumància, en aquests moments una trentena de preinscrits, se'ls demanarà la seva opinió per poder polir detalls de cara a l'estrena definitiva. «Volem posar a prova el camí. Potser hi ha algun tram que necessita algun arranjament o coses a canviar, volem identificar aquests aspectes», explica Avendaño. Amb la realització d'aquesta prova pilot, el coordinador del projecte apunta que de cara al mes d'octubre es podria fer públic el track oficial de la ruta turística-cultural que comença a la Cerdanya. Pel que fa a la senyalització física del camí ramader cerdà, els terminis seran més llargs ja que encara s'ha de gestionar amb la Diputació de Girona.

A més de la publicació de la ruta que va des de les Bulloses fins a Lluçà, l'objectiu del camí ramader és impulsar el turisme, la cultura i l'economia local a través d'informació pràctica per als visitants. A llarg del camí es podrà trobar informació pràctica dels allotjaments, restaurants o elements patrimonials que es poden visitar. «Volem recuperar l'antiga ruta transhumant entre la Cerdanya i el Penedès per potenciar l'activitat ramadera i, alhora, dinamitzar turísticament el camí donant nous usos per fer rutes a peu o en BTT, i fins i tot en el futur crear llocs de treball relacionats amb el camí», exposa Avendaño. La ruta completa del Camí Ramader de Marina ha vist aturada la seva progressió per culpa de la covid-19 però l'objectiu és que estigui senyalitzada i enllestida de la Cerdanya al Penedès de cara a la segona meitat de l'any 2021.

La gent que estigui interessada a realitzar la prova pilot entre les Bulloses i Santa Eulàlia de Puig-oriol es pot inscriure al lloc web camiramaderdemarina.cat i triar entre realitzar la ruta completa o bé només alguna de les sis etapes. «Les jornades seran aproximadament d'uns 20 quilòmetres. Fins a l'11 de setembre hi ha temps per fer la inscripció i nosaltres posem un servei de bus als punts finals per si la gent necessita tornar al punt d'origen. Si es volen quedar a dormir, hem facilitat una llista dels allotjaments de cada poble. La idea en el futur és que hi hagi una col·laboració estreta amb el sector de la restauració i en això treballem», acaba Avendaño.