La Cerdanya dona veu a la ciutadania per dinamitzar el turisme comarcal

Participants a l'última reunió oberta per la redacció del Pla Turístic de la Cerdanya arxiu particular

La Cerdanya activarà les properes setmanes el nou pla turístic de la comarca amb tres jornades participatives que es faran a Alp, Prullans i Llívia per donar veu a la gent del territori. Les trobades pivotaran sobre cinc grans eixos estratègics que van ser triats en el procés participatiu iniciat el 2019 i en què van participar més de 170 persones de diversos àmbits.

Maria Faura, coordinadora de Turisme Cerdanya, ha explicat a Regió7 que «comencem a impulsar les accions i línies estratègiques que vam acordar i es van estipular amb centenars de persones de la comarca. Aquest any les hem de començar a executar i el primer pas seran aquestes tres jornades que tractaran les cinc línies de treball per aconseguir un model turístic més participatiu a partir d'ara».

L'objectiu principal de Turisme Cerdanya per a les tres trobades és fer una interacció amb els habitants de la comarca perquè aquests puguin formar part del replantejament que marca el Pla d'Acció Sectorial en l'Àmbit del Turisme de la Cerdanya 2019-2023. El pla turístic, que es va presentar en ple confinament, treballa pel desenvolupament de la comarca a través del turisme com una eina per dinamitzar l'economia. El nou pla sectorial de turisme planteja cinc grans objectius que es tractaran a les jornades participatives.

En primer lloc, construir un model de turisme sostenible i conscient que es converteixi en un referent clar per als professionals i veïns de la Cerdanya. En segon, desestacionalitzar i diversificar l'oferta turística de la vall; en tercer, regular l'impacte ecosocial de les activitats turístiques; en quart, potenciar la comunicació i promoció del pla d'acció i, per últim, gestionar un model de governança participativa que doni veu i capacitat d'acció als cerdans. Faura exposa que «l'objectiu final del pla que acaba l'any 2023 és que entre tots i totes podem tirar endavant el turisme de la Cerdanya d'una manera més consensuada i sostenible d'acord amb les noves necessitat del territori».

Les trobades participatives dels propers mesos seran les primeres accions sobre el territori del nou pla. Turisme Cerdanya ha anomenat les jornades «Pas al PAS» i la primera tindrà lloc el 16 de setembre a les 17 h al Palau de Congressos d'Alp sota el títol «Per un model de governança participatiu».

Faura ha explicat que «amb la covid-19 tot el que és participatiu genera problemes, però dins les mesures sanitàries establertes decidirem què hem de fer en cada moment. Per a la primera reunió d'aquest setembre hem optat per fer-la meitat presencial i meitat virtual. Hi haurà una taula gran amb participants presencials i també altres que ho faran de manera virtual amb el PC. Hi haurà un feedback constant entre totes les parts».

La segona jornada tindrà lloc el 14 d'octubre a l'Hotel Muntanya de Prullans i l'última serà l'11 de novembre a la sala polivalent del Fòrum de Llívia.