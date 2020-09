El Bibliollac pateix un descens a la meitat d'usuaris per culpa de la covid-19

Un total de 2.192 persones han visitat el Bibliollac de Puigcerdà en aquesta temporada marcada per la pandèmia de la covid-19. Aquestes xifres signifiquen un descens del 50% dels usuaris que llegeixen vora l'estanc de la capital cerdana anualment. Abans del coronavirus, les xifres habituals del Bibliollac, un servei de lectura gratuït instal·lat al parc Schierbeck de Puigcerdà, eren unes 4.000 persones. Enguany, el servei ha obert del 8 de juliol al 31 d'agost, amb un total de 36 hores a la setmana. Maria Àngels Terrones, directora de la Biblioteca Comptat de Cerdanya, ha explicat a Regió7 que «ja ens esperàvem aquest descens de persones, la nostra aposta va ser mantenir el servei de totes per oferir a la gent la possibilitat de fer activitats culturals després del confinament, però teníem clar que la situació era complicada i les condicions d'ús no eren les optimes».

Per complir amb les mesures de seguretat de la covid-19, els usuaris no podien accedir a dins de l'espai del Bibliollac. A més, s'havia de llegir amb mascareta i no es podien manipular excessivament els llibres. Totes aquestes condicions adverses poden haver frenat els usuaris habituals del tradicional servei de lectura cerdà. Terrones apunta també que «la gent prefereix anar a llocs on no hi hagi persones i evitar aquests espais concorreguts. Normalment el perfil de l'usuari del Bibliollac era gent gran que té temps i ara aquest sector es mou de manera diferent per culpa del virus. Totes aquestes coses han fet que hi hagi hagut una davallada».

Els 2.192 usuaris del Bibliollac aquesta temporada s'han repartit en els dos mesos d'estiu. Tenint en compte el total, el 40% dels usuaris hi van anar el juliol i el 60% ho van fer l'agost. Pel que fa a l'edat dels visitant, el 47% han estat infants i el 53%, adults. Aquesta alta xifra d'infants també s'explica per les activitats programades que ha organitzat el Bibliollac. Més de 500 nens i nenes han gaudit de quatre activitats i espectacles infantils, que, tot i les mesures de seguretat, han estat molt concorregudes.

El Bibliollac tornarà a posar-se en marxa l'1 de juliol del 2021 amb noves expectatives. «De cara a l'any que ve ja tenim en ment fer alguna millora a l'espai. Volem ampliar el servei, canviar el mobiliari, ampliar el fons i realitzar noves activitats que aquest any han quedat a la reserva», diu Ter-rones, que afegeix que «ja ha estat prou complex fer el que hem realitzat aquest any, així que de cara al 2021 esperem, primer, recuperar la normalitat i, després, ampliar els serveis, si la situació ens ho permet».