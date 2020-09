La bona campanya d'estiu de La Molina serveix per preparar un hivern incert

L'estació de La Molina ha superat els mesos d'estiu amb bona nota i satisfacció per les xifres de visitants. La pujada amb telecabina al Niu de l'Àliga i el circuit de descens en bicicleta han estat especialment concorreguts, però el més rellevant és que aquest mesos han estat un banc de proves per a l'estació d'esquí cerdana, que ara sap millor com encarar la temporada d'hivern en plena incertesa per la pandèmia de la covid-19. Xavier Perpinyà, director de l'estació, ha explicat a Regió7 que «la temporada d'estiu ha estat molt bona i en fem un bon balanç, tan a l'estació de La Molina com a tot el territori del Pirineu. S'ha treballat i ha vingut gent perquè ens ha acompanyat la meteorologia, especialment al mes d'agost».

El director de la instal·lació de la Cerdanya s'ha mostrat satisfet amb el funcionament de l'estació i amb les mesures adoptades per prevenir el coronavirus. Aquest test estiuenc servirà per obrir les pistes el proper 1 de novembre amb més seguretat en els protocols. «Hem tingut les instal·lacions en marxa i hem pogut provar tot el seu funcionament amb la pandèmia. El comportament de la gent, la distància de seguretat, les cues que es provoquen..., i també ha estat bo per al nostre propi personal. Les opinions de tots ens han afavorit per saber com hem de funcionar a l'hivern», afirma Perpinyà. Per aquest mateix motiu s'està intentant avançar en diverses tasques de manteniment a l'estació i s'ha previst la instal·lació d'uns 150 punts amb gel hidroalcohòlic.

Les dues instal·lacions més visitades de La Molina aquest estiu han estat la pujada amb telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga, a 2.537 metres d'altitud, i els circuits de descens en bicicleta. «Pujar al Niu de l'Àliga és gaudir d'un mirador de Catalunya, un lloc amb unes vistes excepcionals. La gent que hi va segur que hi voldrà tornar i nosaltres hem fet que això sigui accessible a tothom, gent gran, nens petits, cotxets..., tothom hi pot pujar», exposa Perpi-nyà, que també confirma que el públic que ha visitat les instal·lacions de La Molina era català. «Ha vingut també algun francès, però el públic ha estat majoritàriament d'aquí», diu. Pel que fa als aforaments de persones a l'estació, que en el cas del telecabina han estat del 50% aquest estiu, s'està pendent de veure quina és la fórmula que s'adoptarà de cara a l'hivern i de forma conjunta amb la resta d'estacions d'esquí.