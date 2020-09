La Seu celebrarà la Diada amb un acte commemoratiu amb totes les mesures

La Seu d'Urgell realitzarà un acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya el pròxim Onze de Setembre.

L'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, oferirà la benvinguda institucional a la plaça Sant Josep de Calassanç a les 11.00h i l'entitat Òmnium Cultural farà la lectura del manifest. El Duet Daura, format per Pilar Planavila i Ivan Caro, en farà l'acompanyament musical. La celebració continuarà a la plaça Catalunya on, a dos quarts de dotze del matí es farà la hissada de la senyera i el Cant dels Segadors.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell vetllarà per fer complir, en tot moment, les mesures de prevenció sanitàries i de distanciament i prega als assistents fer un ús correcte de la mascareta en tot moment. Les places estaran limitades a 50 assistents i caldrà fer-ne reserva prèvia. Per tal de fer la reserva cal omplir el formulari telemàtic disponible a http://agenda.laseu.cat/cultura/ o bé trucant a Turisme Seu al telèfon 973 351 511.