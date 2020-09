«Tinc plena confiança en Bonvehí, ha fet molt bona feina intentant arribar a un acord»

Als 22 anys afronta el repte de liderar el partit a la comarca amb la confiança de tenir un equip experimentat

Jordi Palomino (Puigcerdà, 1998) ha estat elegit per unanimitat nou president comarcal del PDeCAT a la Cerdanya després que l'antic líder de la formació, Marc Fernández, decidís integrar-se a Junts per Catalunya. Palomino va ser escollit en una votació telemàtica en què només hi havia una única candidatura i que també va triar Enric Quílez com a nou conseller nacional.



El PDeCAT ha perdut força a la Cerdanya amb l'escissió?

Hem augmentat el 15% la militància a la comarca. Ens hem encarregat d'anar a buscar gent propera a nosaltres i la sensació és que ens esperen. Nosaltres estem gestionant els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions. Tenim un projecte de comarca però també de país. Mentre hi hagi ciutadans a qui servir, nosaltres seguirem existint.

Com afronta personalment la presidència del partit?

Tinc molt clara la feina que s'ha de fer i estic tranquil i content per l'equip que m'acompanya, ja que tenim representació en tots els àmbits. Alcaldes com Albert Pi-nyeira i Isidre Chía, que també forment part del Consell Comarcal, representació del món cultural amb Enric Quílez, i també del món del comerç amb Marta Rufiandis.

S'ha marcat algun objectiu prioritari?

L'objectiu nuclear és treballar per les eleccions del 2023. A partir d'aquí hi ha gestions del dia a dia que s'han de fer de la manera més eficaç possible. Partint de la base que tenim molt bona representació arreu de la comarca, la gran majoria d'alcaldes, regidors i votants, ens hem d'exigir una feina constant des d'ara mateix.

En quins pobles de la Cerda-nya han de posar l'accent?

Cal reforçar el que ja tenim i començar a treballar en aquells espais on no vam presentar candidatura el 2019. Sobretot hem de reforçar Bellver de Cerdanya, que és la segona ciutat de la comarca. És important presentar-hi una bona candidatura amb un projecte per a la gent de Bellver. També, acabar de reforçar la part de la comarca que correspon a Lleida, com per exemple, Montellà i Martinet, i també consolidar els candidats que per poc marge, com va ser el cas de Llívia o Alp, no van acabar d'accedir a l'alcaldia.

Què n'opina, de la separació del seu partit de Junts per Catalunya?

Tinc plena confiança en l'equip negociador del Partit Demòcrata i en David Bonvehí. Em consta que ha fet molt bona feina intentant arribar a un acord. Comparteixo amb el president Bonvehí que no podem arribar-hi a qualsevol preu. Em sento molt còmode al partit, ja que és l'espai de la centralitat política del país i volem continuar transitant pel carril central del catalanisme.

El moment és especialment complicat?

El que cal ara és sumar totes les posicions ideològiques d'aquest país i fer pinya per tal de passar aquesta crisi de la millor manera possible.