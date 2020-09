Engeguen una campanya de finançament per fomentar projectes a l'Alt Pirineu

L'Alt Pirineu i l'Aran posaran en marxa aquesta tardor una convocatòria pilot de finançament col·lectiu amb l'objectiu de reactivar el teixit socioeconòmic del territori. El projecte de matchfunding «Arrela't Alt Pirineu i Aran» preveu repartir 48.000 euros en un màxim de sis projectes, que seran escollits per part d'un jurat independent. Les administracions complementen amb un fons públic de 24.000 euros les aportacions de la ciutadania a través de la plataforma de micromecenatge Goteo.org.

La campanya de matchfunding per recaptar fons i impulsar projectes amb retorn social al territori s'iniciarà el proper 19 d'octubre i s'hi podran presentar fins al 13 de desembre, amb un màxim de 2 projectes, qualsevol professional autònom, associació, cooperativa o microempresa que tingui la seu social o domicili a la Cerdanya, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Aran. Per donar a conèixer aquesta convocatòria i ajudar tots els interessats a preparar la candidatura dels seus projectes, s'han programat unes jornades comarcals en què es treballarà com potenciar la proposta de les respectives iniciatives. El networking comarcal de l'Alt Urgell tindrà lloc el dia 3 d'octubre de manera telemàtica i el networking comarcal de la Cerdanya tindrà lloc el 30 de setembre.

En principi es preveu escollir i premiar un projecte per comarca d'acord amb la puntuació obtinguda segons les bases, en les quals es valoren les mesures previstes pel projecte amb un impacte positiu al territori en termes socials, de sostenibilitat, d'innovació i sempre que s'assoleixi la puntuació mínima requerida en termes de viabilitat del projecte i retorn social.