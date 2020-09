Una iniciativa per frenar el despoblament rural dispara l'interès per viure a Tuixent

Repoblem, una iniciativa particular nascuda a les xarxes socials, ha fet que el poble de Tuixent, a l'Alt Urgell, hagi rebut en només dos dies una cinquantena de propostes de persones interessades a anar-hi a viure. La idea pretén aglutinar les diferents propostes de persones, ajuntaments i empreses per frenar el despoblament rural aprofitant la nova demanda creixent desencadenada per la pandèmia de la covid-19.

Ton Lloret, l'impulsor de Repoblem, ha explicat a Regió7 que «vaig obrir un compte a Twitter per centralitzar les crides per frenar el despoblament. Vaig veure que a les xarxes hi havia pobles que tenien risc de perdre escoles o altres que oferien habitatges per captar famílies i em va semblar que Twitter podia servir d'eina per unificar aquesta necessitat». La iniciativa de Lloret ha generat molt d'interès i en només dos dies acumula més de 7.000 seguidors.

La primera oferta que es va compartir al perfil de Repoblem va ser la de Tuixent, un poblet de l'Alt Urgell que ara mateix té 106 habitants. L'Ajuntament de Tuixent es va posar en contacte amb Lloret i es va publicar el missatge «Tuixent busca nous habitants». La piulada acumula més de 1.500 comparticions i desenes de comentaris. Arran de la seva publicació, més de cinquanta persones han contactat amb l'Ajuntament de Tuixent per saber més detalls sobre l'oferta, el poble, els habitatges i la feina. «A Tuixent només hi ha 8 alumnes a l'escola i l'Ajuntament va veure que publicitar-se al perfil era una bona opció per atreure més habitants. No tothom hi podrà anar a viure, però ja tenen sondejos fets i estan parlant amb diverses famílies», explica Lloret.

La crisi del coronavirus ha despertat cada vegada més interès per abandonar la ciutat i instal·lar-se en pobles de muntanya. La possibilitat de teletreballar i viure lluny de les aglomeracions facilita l'arribada de persones en pobles petits que precisament ja tenien aquesta imperiosa necessitat davant l'amenaça de desaparició per falta d'habitants. «S'ha ajuntat un problema i una oportunitat. L'arribada d'aquestes persones ha de permetre tenir més habitants, de manera que es mantindran els serveis i no s'hauran de tancar escoles o negocis. Si hi ha més persones, també augmentaran les veus dels polítics locals i podran fer pressió per desplegar la fibra òptica o millorar les infraestructures».