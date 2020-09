Uns 150 vehicles participen en la rua de la Diada qua ha recorregut la Cerdanya

Uns 150 vehicles han participat aquest divendres en la rua organitzada per l'ANC de la Cerdanya per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. En total, unes 400 persones amb els cotxes engalanats han gaudit d'una lluïda ruta que ha transitat pels diferents pobles de la comarca.

La rua ha arrencat al parc de Sant Guillem de Llívia a quarts de quatre de la tarda i s'ha dirigit amb una marxa lenta cap a Guils, Bolvir, Ger, All, Bellver, Prats, Alp i Escadarcs. Al seu pas per les diferents poblacions cerdanes, molta gent que era al carrer o als balcons han saludat la rua i n'han volgut ser particeps saludant o aplaudint.

Després de gairebé una hora i mitja de ruta, els vehicles han arribat i s'han aturat al carrer Lanós de Puigcerdà, just davant de l'edifici la seu de la Seguretat Social. Allí, sempre dins els cotxes i mantenint la distància de seguretat, s'ha realitzat un acte polític que ha començat a les 17.14h. Per l'escenari hi han desfilat polítics de partits independentistes com Jordi Palomino del PdeCat, Pau Valdívia d'ERC, Ramon Solà de Junts per Catalunya i Xavier Sitja de l'Esquerra Independentista. La lectura del manifest ha anat a càrrec de Ramon Massaguer i les entitats sobiranistes Òmnium Cultural i ANC també han tingut el seu torn de paraula.

L'acte ha comptat amb l'actuació musical dels Grallers per la Llibertat i una vegada finalitzats tots els parlaments els assistents a la celebració de la Diada a la Cerdanya han cantat els Segadors i han seguit l'acte central de Barcelona.

Josep Ribot, membre del secretariat nacional de l'ANC, ha explicat a Regió7 que «la rua ha anat molt bé, hi havia molta gent en cotxes i també a peu. No hi ha hagut cap incident i tothom s'ha comportat correctament seguint les mesures de seguretat que haviem establert».