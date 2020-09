Coll de Nargó treballa per recuperar i explotar una varietat local de ceba dolça

Coll de Nargó ha posat els seus esforços en un projecte per recuperar la varietat de ceba que porta el seu nom. L'objectiu de l'Ajuntament alt-urgellenc és aconseguir fer d'aquesta varietat de ceba un producte únic, de qualitat i singular que acabi generant beneficis al territori. La ceba de Coll de Nargó és un tipus de ceba que actualment té una gran variabilitat d'estils a causa de la barreja al llarg dels anys amb altres varietats.

Aquest projecte, que es va començar a gestar l'any 2018, vol recuperar el fenotip històric de la varietat i aconseguir-ne la llavor per a la seva explotació. L'estudi, que té una durada de quatre anys, planteja diferents estratègies per documentar i conèixer l'aliment, amb la voluntat final d'impulsar-ne el consum. El consistori alt-urgellenc va aprovar en el ple ordinari d'aquest mes de setembre un conveni de col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí i la Universitat de Lleida per finançar els treballs de recuperació d'aquest tipus de ceba molt apreciat a nivell gastronòmic però poc conegut fora del mateix territori.

L'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha explicat a Regió7 que aquesta no és la primera vegada que s'intenta recuperar aquest producte. «El projecte de recuperació de la ceba de Coll de Nargó ja es va intentar fer fa un temps, però no va arrencar del tot. El tema és intentar que la ceba de Nargó sigui això, la ceba de Nargó. Per aconseguir-ho s'han d'investigar totes les seves característiques, la productivitat, el conreu i la llavor». Segons la descripció de l'alcalde, «la ceba de Nargó és dolça i té un punt especial, no és insípida ni té aquell gust picant que no te la pots posar a la boca. Té un punt intermedi que la fa molt apreciada, ja que no necessita cap tractament». Aquesta varietat de ceba es caracteritza per ser d'una mida grossa, de forma allargada i de color violaci. «Té molta acceptació a la cuina perquè té aquest punt que gairebé és perfecte. És una ceba característica, així està demostrat i així intentarem que segueixi», diu Riera.

La crisi de la covid n'ha alentit el projecte de recuperació, en especial pel que fa a la difusió, però l'alcalde creu que es podran complir els terminis marcats. «Ara mateix estem a la fase de protecció de la marca i creiem que en tres anys ha d'estar consolidat». La recuperació de la ceba de Coll de Nargó està de camí i pretén aconseguir un producte únic que sigui conegut i es pugui consumir a tot Catalunya, i així donar repercussió al territori de l'Alt Urgell. «Al final del projecte la ceba ha d'acabar sent un producte únic, específic. Hem d'aconseguir el llançament d'una marca pròpia de Coll de Nargó i el nostre territori», acaba.