La direcció del parc de l'Alt Pirineu en regularà l'accés per la massificació

La direcció del parc natural de l'Alt Pirineu va anunciar aquest diumenge que hi regularà l'accés de visitants per evitar la massificació en indrets com Sant Joan de l'Erm (Alt Urgell) o la Pica d'Estats (Pallars Sobirà). La direcció del parc va decidir fer un crit d'alerta aquest diumenge després de la multitud d'excursionistes que van anar a aquestes zones de munta-nya aprofitant el cap de setmana llarg de la Diada, sovint amb actituds incíviques, sense l'ús de mascaretes i obviant les distàncies de seguretat.

En un fil al Twitter, el parc natural de l'Alt Pirineu va adjuntar instantànies d'una llarga filera d'autocaravanes a la carretera cap a l'estació de Sant Joan de l'Erm, a la localitat alt-urgellenca de Montferrer i Castellbò. A les imatges es pot veure una munió de vehicles aparcats a la vora que feien molt difícil la circulació per ambdós carrils.

A més de la situació a Sant Joan de l'Erm, el parc natural de l'Alt Pirineu també va centrar l'atenció al cim de la Pica d'Estats, on ahir hi havia una autèntica cua de muntanyencs per fer-se la fotografia al cim de la Pica (3.143 metres), i gent banyant-se en estanys alpins. Una fotografia del parc mostrava una munió de gent a la tartera de port de Sotllo, hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie protegida i en perill d'extinció. «Tot això ens porta a establir un sistema de regulació de l'accés a la zona», va avançar la direcció del parc natural de l'Alt Pirineu, adscrita al departament de Territori i Sostenibilitat. L'entitat no va donar més detalls sobre aquesta regulació.

El director del parc, Marc Gar-riga, va afirmar que aquest estiu ha estat «excepcional», ja que s'ha assolit un «rècord» de visitants a l'espai. Així, va destacar el contrast que hi ha hagut respecte al període de confinament, sobretot en zones d'alta muntanya. Garriga va explicar que s'han agreujat els problemes de saturació d'aparcaments i que creu que cal plantejar l'adopció de mesures de control per regular aquests accessos.

A banda del turisme familiar, el director del parc va afirmar que s'ha detectat un increment de perfils de visitant que abans no anaven a la muntanya i que estan menys adaptats a aquest entorn. A més, va dir que s'han trobat amb diverses conductes incíviques, com ara persones banyant-se als estanys, acampant fora de l'horari permès, deixant brossa o anant amb el gos sense lligar.