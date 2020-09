Bellver crea una audioguia turística del poble que s'escolta amb el telèfon mòbil

Com si fossin en un museu a l'aire lliure, els visitants de Bellver ja poden passejar pel poble pel seu compte descobrint la història que amaguen els seus racons. L'Ajuntament ha creat una audioguia turística que utilitza les noves tecnologies i el telèfon mòbil que tothom ja porta a la butxaca perquè els turistes coneguin millor els atractius del poble sense horaris establerts ni guies acompanyants.

L'audioguia costa dos euros i consisteix en una targeta que dóna una clau d'accés a un entorn digital des del qual l'usuari pot escoltar tantes vegades com vulgui el recorregut sonor per Bellver. El sistema també permet una opció per poder escoltar el guiatge a través d'un segon dispositiu. Segons han explicat els responsables municipals que l'han impulsat, el sistema està optimitzat per estalviar dades dels telèfons mòbils, de manera que escoltar el conjunt de pistes comporta el consum de tan sols 32 MB. Les targetes es poden comprar a les dues oficines de turisme locals, a la plaça Sant Roc i el Centre d'Interpretació del Parc Natural Cadí Moixeró de Talló, i als hotels Bellavista i Bon Repòs. Les pistes de la guia repassen els espais històrics més rellevants del nucli antic de Bellver passant per les muralles i la plaça Major porxada així com altres espais i pobles de la Batllia, de manera que el visitant pot completar el recorregut per l'entorn natural del poble. El guiatge està disponible en Català, Castellà i Anglès.

La guia es pot reproduir il·limitadament, de manera que l'Ajuntament també el planteja com un record en format digital pels turistes i, alhora, com una eina de coneixement de la història i patrimoni del poble per als veïns.