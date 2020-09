Puigcerdà encarrega un pla d'obres per arreglar els trams de vorera malmesos

L'Ajuntament de Puigcerdà ha posat en marxa un pla d'actuació urbanística centrat en els petits desperfectes dels carrers que, a pesar de ser menors, dificulten molt la circulació dels vianants i, sobretot, els que tenen mobilitat reduïda i diversitat funcional. L'actuació ha tingut la col·laboració dels tècnics municipals amb els de la Fundació Adis d'Ajuda a les persones amb discapacitat de la Cerdanya, a fi que siguin els usuaris de cadires de rodes els que assenyalin els principals punts que cal millorar de la trama urbana.

El pla inclou la intervenció en 75 zones concretes de voreres del municipi, tant del nucli de Puigcerdà com dels pobles agregats del terme. Entre els carrers i entorns urbans en els quals s'actuarà hi ha els de més afluència de veïns i visitants, com ara l'avinguda Shierbeck, el carrer Coronel Molera, l'Alfons I al centre del nucli de vianants, el Camí Vell de Llívia i el carrer Via Ceretana. Aquestes feines les porta a terme una empresa constructora local. En paral·lel, el consistori també ha encarregat a la brigada municipal la renovació d'alguns trams de carrers de la urbanització Deulofeu. Per afrontar el projecte, l'Ajuntament hi ha destinat un pressupost de 35.000 euros.

Des de l'equip de govern han remarcat que l'objectiu d'aquesta nova actuació urbanística, que s'executa ara que ha baixat l'activitat turística i abans no s'iniciï el descens fort de temperatures, és facilitar l'accessibilitat als vianants. Per això, una de les tasques que més preveu és la de rebaixar les voreres a les cruïlles i substituir els panots que estan trencats per acció dels cops o l'erosió de la potassa.