Les escoles de la Cerdanya arrenquen el curs amb el 10% d'absentisme a les aules

La Cerdanya ha arrencat el curs amb un percentatge del 10% d'absentisme escolar. Es tracta d'un fenomen que es va repetint els anys de molta feina turística a l'estiu, com ha estat el cas d'aquesta temporada, pel fet que moltes famílies es veuen obligades a posposar fins a última hora els viatges o activitats amb els fills i , per tant, les vacances coincideixen amb l'inici del curs escolar.

La dada no preocupa, per ara, el departament d'Educació, que esperarà a les pròximes setmanes per analitzar que entre aquests alumnes no n'hi hagi que no van a l'escola a causa de la negativa dels pares davant el possible perill de contagi per la covid-19, tal com ha passat en altres comarques. El percentatge d'absentisme concorda amb l'ambient general de descompressió que viu la Cerda-nya en aquestes primeres setmanes de setembre, després d'uns mesos de juliol i agost en què les segones residències s'han omplert i les empreses locals han treballat a ple rendiment.

El 10% d'absentisme comporta a la comarca un total de 211 alumnes dels 2.113 que comencen els cursos de primària i secundària. El fenomen s'ha vist accentuat a Puigcerdà en la mesura que aglutina les escoles amb més alumnes de la comarca. Així, l'absentisme a la capital se situa al voltant dels 150 alumnes dels 1.496 que sumen l'Alfons I, Llums del Nord, l'escola Vedruna i l'institut Pere Borrell.

Des del departament han remarcat que aquest fenomen és relativament habitual a la comarca, de manera que de moment l'han considerat poc significatiu, en espera que en els pròxims dies aquests alumnes es vagin reincorporant als seus respectius centres.