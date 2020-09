Els criadors ja es venen els cavalls per si se suspèn la Fira de Puigcerdà

L'Ajuntament de Puigcerdà i l'associació de criadors de cavalls de la Cerdanya decidiran en els pròxims dies si organitzen o no la Fira Ramadera i el seu popular concurs de cavall de raça pirinenc-català, que aquest any s'hauria de celebrar el cap de setmana del 7 i 8 de novembre. De moment el consistori ha demanat el permís al departament d'Agricultura, però totes les possibilitats encara estan obertes: celebrar la fira, no celebrar-la, o fer-la amb un nou format. Davant la possibilitat que no se celebri, aquesta setmana ja han començat a arribar a la Cerdanya compradors valencians per veure els animals i adquirir-los.

Una de les opcions que tenen polítics i criadors sobre la taula és la de fer una fira ramadera tancada exclusivament a professionals del sector, amb la qual cosa es podria celebrar fins i tot entre setmana per tal de no generar l'expectació turística. En aquest sentit, el que veuen poc viable els organitzadors és celebrar una fira com cada any amb les actuals mesures de distanciament i seguretat sanitària. Polítics i criadors ja han fet una primera reunió per analitzar la situació i han quedat que es trobarien a trobar en els pròxims dies per prendre una decisió definitiva.

A banda del factor turístic de la fira, el més important que està en joc des de l'òptica ramadera és el negoci que es fa anualment al voltant de l'esdeveniment. Tant és així que el sector calcula que les pèrdues per reducció de vendes es podrien situar al voltant del 50%. En una edició bona de la fira pel que fa a les vendes, els criadors cerdans venen uns 600 animals, entre cavalls i pollins per a engreix, i situen la xifra de negoci al voltant dels 420.000 euros, segons les dades del mateix sector. Així, l'anul·lació de la fira suposaria un descens de vendes del voltant dels 210.000 euros. La suspensió no afectaria tant la venda de pollins per a engreix i cavalls per a mostres d'arrossegament, com és el cas de molts ramaders de València. En aquest cas, ramaders i engreixadors d'altres comarques i de fora de Catalunya ja s'han posat en contacte amb ramaders cerdans i fins i tot han començat a venir a la vall per fer les compres pel seu compte.

El president de l'associació de criadors, Pere Tor, considera que per celebrar una fira devaluada amb un format diferent seria millor anul·lar-la, ja que el nou format podria perjudicar-la de cara al futur. En les últimes edicions de la fira, l'Ajuntament ha xifrat en 40.000 les persones que l'han visitat els dos dies.