La Cerdanya ofereix als empresaris formació per afrontar la nova crisi

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha activat un programa gratuït de formació per als empresaris locals amb l'objectiu que millorin el seu negoci. El pla proposa tres branques de formació centrades en la rendibilitat econòmica per a tots els sectors i dos de més especialitzats en els sectors de la restauració i l'ús dels mitjans audiovisuals.

El pla formatiu, que es portarà a terme durant aquesta tardor, s'obre amb el curs sobre «Rendibilitat econòmica, com aconseguir que el teu negoci sigui més rendible», que es farà els dies 23, 25, 30 de setembre i 2 d'octubre. El segon curs porta per títol «Restauració» i se centrarà en «la importància de la manipulació dels aliments, la seguretat alimentària i la desinfecció en temps de covid», segons han apuntat des del Consell Comarcal. Aquesta formació es farà del dia 21 i al 24 de setembre en un primer curs i del 5 al 8 d'octubre en un segon. La tercera proposta formativa porta per nom «Mitjans audiovisuals» i planteja als professionals de la Cerdanya millorar la promoció dels seus negocis a través de xarxes socials com ara Instagram i WhastApp. Així, els dies 6 i 7 d'octubre les sessions se centraran en l'estratègia empresarial comunicativa a través d'Instagram i els dies 13 i 14 d'octubre en la de missatgeria ràpida.

La formació del Consell Comarcal té el suport del programa Catalunya Emprèn, de la Generalitat i la Diputació de Girona.

El Consell Comarcal també ha ofert a través del Consorci Alt Urgell Cerdanya el curs de «Màrqueting digital», que es farà en línia els dies 20, 22 i 27 d'octubre a la tarda. El curs abordarà el procés de vendes, l'autoritat i l'atracció digital.