Llívia obre els banys en fase de proves en espera de poder escalfar més l'aigua

Llívia ha obert finalment els banys termals del parc de Sant Guillem. Si bé durant l'estiu ja permetia banyar-s'hi amb l'entrada de la piscina, ara els ha estrenat en fase de proves amb l'objectiu d'anar ultimant els detalls de la instal·lació durant aquesta tardor i que a l'hivern sigui un nou element turístic que complementi l'oferta d'esquí de la Cerdanya. Els banys s'han obert amb l'aigua a 30 graus en espera que arribi als 39.

A més de l'estrena de l'equipament, que consta de tres piscines petites i una quarta amb forma octogonal més gran, l'Ajuntament ha començat a analitzar les aigües per conèixer a fons quines són les seves propietats. Igualment, també estudia possibles sistemes complementaris per acabar d'escalfar l'aigua en cas que la temperatura no arribi als 39 graus de forma natural. L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha explicat que tot i que la posada en marxa de les termes ha tardat més del que estava previst, i que la situació sanitària també ha contribuït en aquest endarreriment, estan satisfets amb l'obertura. De fet, ara ha remarcat que està en fase de proves perquè el consistori està pendent de ser-rells de l'obra, com són la instal·lació de càmeres de seguretat i de punts d'il·luminació. Ara els banys obren amb la capacitat reduïda a un terç de la prevista, que és de 80 persones.

La construcció dels banys, que han suposat una inversió d'uns 450.000 euros, vol convertir els banys en una nova proposta per als esquiadors i resta de visitants. Segons Nova, «pensar que ara el que veiem verd pugui ser blanc de neu i estar dins l'aigua és un plaer inexplicable». L'alcalde ha comentat que la temperatura actual de l'aigua voreja els 30 graus i que esperen que es vagi incrementant en les pròximes setmanes de forma natural. Tot i així, Nova diu que si calgués acabar d'escalfar-la, «com feien els romans», s'estan estudiant sistemes sostenibles, com ara una caldera de biomassa o panells solars.