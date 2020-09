El risc de contagi disparat a la Cerdanya respon a una conseqüència de l'estadística

L'elevat risc de contagi que ha situat la Cerdanya al capdavant de la llista de comarques més perilloses per contraure la Covid-19 no és real. Així ho ha confirmat la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran del departament de Salut, el qual ha assenyalat una conseqüència de l'estadística com la causa que la Cerdanya aparegui com un territori amb una taxa de rebrot per sobre de 1.600, amb més de 8 vegades més risc de contagi que la ciutat de Barcelona, amb una taxa de risc de contagi al voltant de 190.

Un territori com la Cerdanya, amb una població de 18.000 habitants i una superfície de 546 quilòmetres quadrats, no pot tenir un risc de contagi major que el Barcelonès, amb una població de 2,2 milions d'habitats i un territori de 145 quilòmetres quadrats. D'això n'és molt conscient el departament de Salut, responsables mèdics del qual han apuntat no estar alarmats per la situació a la Cerdanya. Segons han argumentat des del mateix departament, el risc de contagi disparat a la comarca es deu a dos factors que n'han condicionat les estadístiques. D'una banda el fet que durant l'estiu, i sobretot el mes d'agost, la comarca va més que triplicar el número d'habitats passant dels 18.000 veïns habituals a ser al voltant de 100.000 amb els segons residents, turistes i visitants d'un dia.

El segon factor que ha disparat les xifres és la realització de cribratges a Puigcerdà a principis de mes, els quals han fet aflorar molts positius asimptomàtics en uns veïns que han estat convivint en una població de 100.000 persones però que a l'hora de comptabilitzar-los s'emmarquen en el percentatge d'una població empadronada de 18.000. Aquests dos factors han propiciat que el percentatge de contagis a la Cerdanya per habitant s'hagi disparat, però en termes absoluts, la comarca no presenta un percentatge de positius per número de proves realitzades major que a la resta de Catalunya.

En aquest sentit, des de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu han coincidit que en els pobles petits la taxa de rebrots per cada 100.000 habitats es dispara quan es un sol cas i, estadísticament, apareix com un poble amb un risc altíssim quan, en realitat, no és així, segons han apuntat des del departament. En aquest sentit, els cribratges a Puigcerdà han evidenciat un percentatge de positius del 5% que sent important, està per sota de la mitjana del país, que és del 7%.