Les obres de l'escola de Llívia encaren la recta final per traslladar-hi els alumnes en pocs mesos

Estat de les obres del nou edifici de l'escola de Llívia, on es veu el pati i les actuals dependències al fons ACN

Les obres de l'escola de Llívia encaren la seva final i es preveu que els alumnes es puguin traslladar a les noves instal·lacions entre finals d'aquest any i principis del que ve. La crisi sanitària de la covid-19 ha fet endarrerir tres mesos el calendari inicial, però actualment la planta baixa de l'edifici està pràcticament enllestida.

A més, s'han adjudicat els treballs de rehabilitació de l'escola antiga, que es duran a terme un cop els estudiants ja ocupin les noves dependències. L'equipament ha suposat un cost de 2,4 milions d'euros i ha estat finançat en un 75% pel consistori de la localitat cerdana. L'altra part ha arribat per via de subvencions del departament d'Educació i s'esperen més ajuts del Govern i la Diputació de Girona.

Tot i que la previsió inicial passava per iniciar el nou curs escolar al nou edifici, aquest es farà efectiu en pocs mesos, almenys a la planta baixa. L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha explicat que part del material ja s'ha traslladat a les futures instal·lacions, ubicades al costat de l'equipament actual, i que un cop hi arribin els alumnes quedaran pendents alguns "petits detalls" a la planta superior. En aquesta àrea finalment hi hauran més aules, donant sortida a l'augment de demanda i "sacrificant" l'espai que havia d'ocupar la sala polivalent i la biblioteca.

Nova ha explicat que amb l'entrada en funcionament del nou edifici, les casernes quedaran buides i ha recordat que fa quinze anys que es volia tirar endavant el projecte. Ara per ara, dels 2,4 milions d'euros d'inversió, l'Ajuntament de Llívia ha rebut uns 540.000 euros via subvenció del Departament d'Educació. En aquest sentit, l'alcalde ha dit que espera que aquesta dotació s'incrementi per fer front als treballs de la segona fase i ha detallat que, a més, també esperen algun ajut de la Diputació de Girona.