Els alcaldes de la Cerdanya debatran una posició conjunta sobre l'alt risc de contagi

El Consell Comarcal de la Cerdanya celebrarà aquest dimecres una sessió del Consell d'Alcaldes en la qual els batlles debatran una possible posició conjunta sobre el risc de contagi disparat que registra la comarca aquests dies. Sobre la taula hi ha la possibilitat de, tal com va fer el mateix Consell abans de l'estiu, demanar als segons residents que prenguin una actitud de responsabilitat a l'hora de decidir si viatgen a la segona residència en aquest pròxim pont de la Mercè, festiu a Barcelona. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ja va demanar dimarts una "mobilitat responsable" als veïns de Barcelona i els titulars de segones residències.

La comarca viu amb preocupació el fet d'encapçalar la llista de comarques amb més risc de contagi, per bé que la situació a l'Hospital de Cerdanya està sota control i no ha experimentat un augment d'ingressats. En aquest sentit, l'Hospital té 12 llits en aïllament lliures i encara no ha optat per incrementar el número de llts destinats exclusivament a la pandèmia. En aquests moments, el centre hospitalari destina 30 places a pacients convencionals i 16 per a la pandèmia, dels quals quatre estan ocupats amb pacients que han donat positiu. Dos pacients més estan en observació a l'espera dels resultat

A fi efecte de seguir l'evolució de la pandèmia a la comarca, la comissió de seguiment COVID de l'Hospital de Cerdanya va reprendre les sessions de control diàries el dia quinze de setembre. Aquell mateix dia va establir la mesura de prohibició de visites/acompanyants, Posteriorment va donar instruccions d'incrementar la visita no presencial a consultes externes en la mesura del possible i també de limitar les cirurgies no urgents que requereixin rehabilitació.