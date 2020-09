Limiten la mobilitat i la capacitat als establiments comercials durant 15 dies a la Cerdanya

El PROCICAT ha aprovat aplicar restriccions a partir d'ara als municipis de la Cerdanya, però en aquest cas amb una durada inicial de 15 dies. En aquest sentit, es recomana que la població romangui en el seu domicili i que només surti per anar a treballar si no es pot teletreballar, per assistir a centres, serveis i establiments sanitaris, per assistir a centres docents i per a fer activitats del lleure infantil i juvenil (incloses extraescolars) que han de seguir les normes aprovades en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT.

També es recomana no sortir si no és per a assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables; per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis; per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres; i per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs.

En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament es limita al 50% i s'ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d'1,5 metres. A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació de l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores. En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.

Els actes religiosos -inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres- han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament, mentre que es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions, tant en recintes estables -com ara teatres, cinemes, carpes de circ- com a l'aire lliure -en espais públics especialment habilitats-, sempre que es garanteixi que no se supera el 70% de la capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Per últim, la realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius -parcs d'atraccions, gimnasos i instal·lacions esportives, etc.- es pot dur a terme sense superar el 50% de l'aforament.



L'alcalde de Puigcerdà valora positivament les mesures

Mentre, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha valorat positivament l'aprovació d'aquestes restriccions i ha demanat que, malgrat que encara no han entrat en vigor, la població comenci a aplicar-les. En aquest sentit, ha explicat que, des de la setmana passada, el consistori va limitar al 50% l'aforament de les terrasses, a més de tancar els parcs infantils i les pistes poliesportives a l'aire lliure i demanar a les entitats del municipi que minimitzessin els actes públics, on també s'hi va restringir la seva capacitat.

Piñeira també ha demanat minimitzar al màxim els desplaçaments i ha explicat que les persones que vulguin passar aquests dies a la comarca, aprofitant el pont de la Mercè. "Cal entendre que aquest no serà un cap de setmana normal, on es pugui venir a la Cerdanya i fer totes les activitats que es vulguin", ha afirmat. D'altra banda, el batlle ha evitat valorar el plantejament fet aquest dimarts per part del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre el confinament de la comarca, al·legant que les mesures es prenen d'acord amb els indicadors epidemiològics.