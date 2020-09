Veïns de Pedra volen revocar la immatriculació de l'església de Sant Julià perquè sigui municipal

La dotzena d'habitants del nucli de Pedra, a Bellver de Cerdanya, vol revocar la immatriculació de l'església de Sant Julià i que el temple sigui de titularitat municipal. Així ho ha transmès l'entitat veïnal en un escrit presentat a l'ajuntament, amb l'objectiu que el consistori tracti aquesta qüestió amb el Bisbat d'Urgell. El motiu principal és que creuen que això permetria fer un millor manteniment de l'entorn, a més d'utilitzar l'espai per actes culturals. Mentre, l'alcalde de Bellver de Cerdanya, Francesc Xavier Porta, assegura que els serveis jurídics estan analitzant la propietat de gairebé una vintena d'elements que han estat inscrits per l'Església i confia en què es podran resoldre aquells casos en què s'hagin detectat errors.

Un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes de Pedra, Francesc Godàs, ha afirmat que l'església "té unes característiques especials" per poder ser de titularitat municipal. Així, ha assegurat que des de la seva reconstrucció, l'any 1984 i a càrrec de la Generalitat, no s'hi ha dut a terme cap acte religiós al seu interior De fet, segons ha apuntat, aquesta actuació va arribar després de dècades d'estat d'abandó del temple, ja que part de l'edifici es trobava ensorrat arran d'un incendi que hi va haver al 1936.

Godàs considera que revocant la immatriculació es podrien dur a terme actuacions de millora en els accessos i potenciar aquest entorn des del punt de vista turístic. A més, ha lamentat que el procediment dut a terme per l'Església estigui basat en una llei dels anys 40. Finalment, l'entitat veïnal defensa que la possessió pacífica, pública i interrompuda -durant almenys els darrers 37 anys- per part l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha de permetre reclamar ara la seva propietat pel mecanisme d'usucapió.

Per la seva banda, l'alcalde d'aquest municipi cerdà, Francesc Xavier Porta, ha explicat que ha traslladat l'informe als serveis jurídics del consistori. En aquest sentit, ha explicat que actualment s'està analitzant la immatriculacioó de prop d'una vintena de béns, entre els quals hi ha altres esglésies i també finques urbanes o cementiris que es troben en desús, entre d'altres. Respecte a aquest darrer tipus d'instal·lacions, ha detallat que al seu dia es va arribar a un acord amb el Bisbat d'Urgell sobre la seva cessió a l'ajuntament, que els ha qualificat com a zones verdes.

Porta també ha dit que, al marge de la titularitat, des del municipi s'han dut a terme diverses actuacions a les esglésies. També ha citat un altre cas que veu com un "error" i que té a veure amb l'edifici de Cal Travesseres, ja que fa tres anys que l'ajuntament va formalitzar-ne la compra. En tot cas, l'alcalde de Bellver de Cerdanya ha volgut deixar clar que tenen previst mantenir una reunió amb el Bisbat un cop disposin de tota la documentació sobre aquests elements i que confia que no hi haurà cap impediment a l'hora de resoldre aquesta qüestió.

Mentre, coincidint amb la publicació, a finals de juliol i per part del Departament de Justícia, de les dades d'immatriculacions per part de l'Església, l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, va negar que hi hagués cap "apropiació de cap propietat de manera indeguda". Així, va defensar que s'havia actuat "sempre segons la legalitat vigent" i que considerava "molt injust" que s'acusés d'això a la institució. A més, va afirmar que "hi ha molt bona relació amb ajuntaments i amb la gent interessada" i que si en algun cas es detectava alguna incorrecció, aquesta es resoldria "bé".

D'altra banda, des d'En Comú Podem han manifestat el seu suport als veïns de Pedra en la seva demanda de revocar la immatriculació de l'església de Sant Julià. La portaveu d'aquesta formació a l'Alt Pirineu i Aran, Txell Teruel, ha afirmat, a través d'un comunicat, que estan treballant amb altres col·lectius veïnals per "denunciar altres apropiacions indegudes per part de l'Església en diferents municipis".