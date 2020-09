Els veïns de Pedra insten l'Ajuntament a reclamar l'església al Bisbat d'Urgell

Els veïns de Pedra, poble del terme de Bellver de Cerdanya, volen revocar, al seu parer, la immatriculació de l'església de Sant Julià i que el temple sigui de titularitat municipal. Així ho ha demanat l'entitat veïnal en un escrit presentat a l'Ajuntament, amb l'objectiu que el consistori ho traslladi al Bisbat d'Urgell.

El motiu de la demanda és que, segons creuen els veïns, permetria fer un millor manteniment de l'entorn, a més d'utilitzar l'espai per actes culturals. En aquest sentit, l'alcalde de Bellver de Cerda-nya, Xavier Porta, explica que els serveis jurídics estan analitzant la propietat de gairebé una vintena d'elements que han estat inscrits per l'Església i confia que es podran resoldre aquells casos en què s'hagin detectat errors. Per la seva banda, un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes de Pedra, Francesc Godàs, afirma que l'església «té unes característiques especials» per poder ser de titularitat municipal. Godàs ha assegurat que des de la seva reconstrucció per part de la Generalitat, l'any 1984, no s'hi ha celebrat cap acte religiós. De fet, segons apunta, aquesta actuació va arribar després de dècades d'abandonament del temple perquè part de l'edifici estava ensorrat arran d'un incendi que hi va haver el 1936. El representant veïnal ha considerat que revocant la immatriculació es podrien dur a terme actuacions de millora en els accessos i potenciar l'entorn des del punt de vista turístic. Aquest estiu, l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, va negar que hi hagués cap «apropiació de cap propietat de manera indeguda» i va defensar que s'havia actuat «sempre segons la legalitat vigent».